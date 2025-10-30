El Coria, indignado, por tener que jugar el miércoles 19 de noviembre

Indignación absoluta en el Coria con la Federación Española de Fútbol al conocer que su partido de la jornada número 10 de liga en el grupo quinto de Segunda Federación se tendrá que jugar, sí o sí, el miércoles 19 de noviembre, a las 17.00 horas, en La Isla ante el Orihuela. El motivo obedece a que el Orihuela es uno de los dos finalistas de la Copa Federación a nivel nacional que este año, para hacer la competición más espectacular, ha situado la gran final el sábado 8 de noviembre, lo que obliga a que los finalistas, Orihuela y Ourense, aplacen sus partidos. Al Orihuela le tocaba jugar en Coria ese fin de semana, por lo que el club extremeño es uno de los damnificados.

Conocido esto, la Federación Española dio plazo a los equipos para poder elegir fechas en el calendario. El Coria optó por jugarlo el 12 de noviembre, pero le fue denegada la fecha. Luego pidió el 26 de noviembre. Y también se le denegó. Finalmente, tras no acatar ninguna propuesta, el Juez Único de Competición dictaminó el día, el miércoles 12 de noviembre; y lo que es peor, la hora: las cinco de la tarde.

“Pasan estas cosas y te quedas alucinado. Ni el Coria ni los extremeños tenemos peso en la Federación. No es que tengamos poco, es que no tenemos ninguno”, decía Aurelio Gutiérrez, presidente del club, ante esta decisión.

“Ya es desesperante que tengas que cambiar el día y que no te acepten propuestas, pero es más desesperante que, además, no nos dejen ni elegir la hora al equipo local. No es justo”, lamenta el presidente que se ve con un partido menos de taquilla esta temporada.

Los daños económicos para el Coria serán evidentes. “Un miércoles de rutina, a las cinco de la tarde, no vamos a vender ni una entrada. Te cargas la entrada, los sorteos, la cantina y el partido”.

Llueve sobre mojado en este tema para el Coria. Los celestes ya denunciaron una injustica en el reparto de grupos esta temporada. Y es que de las cinco ciudades más cercanas que tiene el Coria en Segunda Federación, entre ellas Almendralejo, ninguno de sus equipos se incluyó en su grupo, siendo uno de los conjuntos de toda España que más kilómetros tiene que recorrer en la categoría.

Al menos, en lo deportivo, el presidente del Coria puede sacar algo de paz. “La verdad es que el equipo tiene buena pinta. Pese a la derrota de la última jornada, estamos haciendo grandes partidos y siendo muy seguros en defensa. En casa, además, hemos marcado 10 goles a favor y ninguno en contra. Todo tiene buena pinta, aunque las notas se ponen en mayo”, advierte.