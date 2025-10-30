«Tenemos un gran equipo que ha demostrado que puede jugar bien»

¿Cómo respira el equipo tras la eliminación en la Copa?

Nos ha afectado bastante sabiendo cómo se vive aquí, porque al final todos queríamos jugar una ronda más, sabiendo que venía un equipo de superior categoría. Pero bueno, en el fútbol, en estas semanas que hay partidos cada dos o tres días, pues eso es lo más importante: que al final te puedes centrar rápidamente en el partido de la Ponferradina. Queremos quitarnos la espinita con una victoria allí.

¿Cómo ve en general al Cacereño esta temporada?

En esta liga son partidos muy competidos. Viniendo de una liga inferior es un equipo que ha ganado partidos en un campo complicado como el del Athletic B y ha competido contra equipos como el Tenerife. Nos hemos adaptado bien a la categoría. Está claro que podemos hacerlo mejor y somos ambiciosos, pero también podría haber ido peor, con lo cual yo creo que hay que valorar lo que estamos haciendo e ir a por más.

Desde luego, habla con conocimiento de causa:sus dos últimos equipos, Linares y Gimnástica Segoviana, han descendido en Primera Federación...

Es que al final es una categoría muy difícil, en la que bajan los cinco últimos. Por pequeños detalles se definen todos los partidos. Está claro que hay que tener la conciencia tranquila de dejar todo en el campo y, sobre todo, yo creo que lo más importante es que veas que tu equipo compite cada partido independientemente de cualquier condición. Esa es la base de todo.

¿Dónde cree que hay que mejorar más, defendiendo o atacando?

En las dos facetas, pero sobre todo lo que tienes que intentar es dejar cuantas más veces posible la portería cero y también hacer más goles. Venimos de dos partidos en casa ante Tenerife y Ourense que no hemos marcado pero tampoco nos han metido. En Bilbao hicimos tres, lo que indica que sí tenemos gol. Al final esto es complicado y estamos tratando de mejorar en los dos sentidos.

A nivel personal estará contento: ha sido titular prácticamente en todos los partidos....

Yo no venía con ninguna previsión de tener que jugar. Quieres hacerlo lo máximo posible y hacerlo bien para que el entrenador confíe en ti, así es que en este sentido estoy contento. Cuando Julio [Cobos] está apostando por mí intento dar el máximo para que lo pueda seguir haciendo.

Él también era un jugador considerado de calidad, como usted...

No lo sé. Alguna vez, cuando ha faltado gente sobre todo en pretemporada, se ha metido a entrenar con nosotros y no creas que se arruga. Se ve que es un tío al que le gusta el fútbol y eso se nota mucho en el día y es de agradecer.

Berlanga, a la derecha, junto a Morales el día de su presentación con el Cacereño. / E. P.

Usted falló un penalti ante el Lugo y a su compañero César Gómez le ocurrió lo mismo en Guadalajara el martes. ¿Cuando vuelva a haber alguno se ofrecerá a intentarlo otra vez?

A mí no me va a hacer de menos el hecho de haber fallado un penalti. A todo el mundo puede pasarle y no por eso me voy a esconder. Al revés: si hay un penalti y tengo la confianza, pues cojo el balón. Otra cosa es que haya un compañero que se lo pida. Yo voy a estar ahí para querer tirarlo y, si no, lo hará otro.

¿Esto cómo lo tienen establecido a nivel interno?

El entrenador lo deja un poco a lo que siente cada jugador en el campo. Si alguien tiene esa confianza de tirarlo, que lo haga.

Espera la Ponferradina el domingo...

Todos los partidos son igual de difíciles. El otro día viene el Ourense como colista, sin haber ganado un solo partido, y nos empata y va esta semana y elimina a todo un equipo de Primera División como el Oviedo, metiéndole cuatro goles además. Entonces, eso habla de lo complicada que es la Primera Federación y que los puntos cuesta mucho ganarlos...

Que se lo digan al Tenerife, que parece haber entrado en crisis tras empatar en Cáceres.

Sí, es justo eso. Hay equipos con presupuestos grandes, como sin duda son ellos, pero al final en el campo, once contra once, somos todos iguales. Nosotros no le tenemos miedo a nadie y así va a ser toda la temporada, vamos a competir contra todos.

El otro tema de la temporada está siendo el césped del estadio Príncipe Felipe...

Nosotros sí que notamos una pequeña mejoría el otro día, pese a que todavía se levantaba bastante, pero bueno, sí que algo de mejora se notó. Pues esperemos que esté cuanto antes, porque sí tenemos un gran equipo, que puede jugar al fútbol bien, como ya hemos demostrado. Cuando el césped esté en las mejores condiciones será algo que nos beneficiará.