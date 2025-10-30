El III Simposio de Comunicación Deportiva reúne en la Universidad de Extremadura a referentes nacionales del periodismo deportivo

La Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura en Badajoz acogió ayer una nueva edición del Simposio de ‘Comunicación Deportiva en el siglo XXI’, un encuentro que alcanza ya su tercera edición y que se consolida como una cita de referencia para estudiantes, periodistas, comunicadores y profesionales vinculados al deporte y la comunicación. Organizado por la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, con la colaboración de la propia UEX y el patrocinio de Ibercaja, el simposio ha vuelto a completar aforo, con casi 200 personas, con más de medio millar de asistentes acumulados en sus tres ediciones, reflejo del interés creciente por una formación que une el ámbito académico y el profesional.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga, quiso destacar durante la apertura «la importancia de consolidar espacios como este, que ofrecen a los jóvenes extremeños oportunidades reales de formación y crecimiento profesional». Asimismo, subrayaba que «Extremadura puede y debe ocupar un lugar de referencia en el ámbito del periodismo y la divulgación deportiva, apostando por la profesionalización y el talento de nuestras nuevas generaciones».

Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, durante su intervención. / FJYD

La jornada se abría con la ponencia inaugural ‘Revolución explosiva de la información deportiva’, a cargo de Ramón Fuentes, editor y presentador de Deportes en Telemadrid, con una amplia trayectoria en medios como Marca, Onda Cero o Mediaset. Su intervención abordó cómo la inmediatez, la multiplicación de canales y el entorno digital han transformado la manera de contar el deporte sin perder el rigor informativo.

A continuación, la periodista extremeña Leticia Antúnez, presentadora de Extremadura Deportes en Canal Extremadura TV, ofreció la charla ‘Periodismo deportivo de provincias’, centrada en el valor del periodismo local y regional y en la importancia de visibilizar el esfuerzo de deportistas y clubs que trabajan día a día fuera de los grandes focos mediáticos.

El programa se cerraba con una mesa de debate titulada ‘Del análisis al espectáculo: nuevos enfoques del debate en la comunicación deportiva’, que reunió a tres nombres muy conocidos por el público: Alfredo Duro, Cristóbal Soria y ‘Pipi’ Estrada. Los tres analizaron los límites entre el análisis y el entretenimiento en los formatos de debate deportivo actuales, invitando a la reflexión sobre la evolución del periodismo en la era de la inmediatez y la emocionalidad.

Autoridades atentas a una de las charlas del simposio. / FJYD

Todo ello en una cita que tiene lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la UEX, situada en el entorno de la Alcazaba de Badajoz, con el objetivo de ofrecer al alumnado la posibilidad de tener acceso a profesionales del sector de dilatada trayectoria y gran visibilidad.

Así lo mencionaba en su intervención durante la inauguración el decano de la Facultad, Daniel Martín, que se ha felicitado por poder acoger en sus instalaciones un foro de debate y análisis periodismo deportivo actual en nuestro país

Casi 200 personas, en su gran mayoría alumnado de la propia Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, han disfrutado de la oportunidad de establecer a Badajoz como foco del debate sectorial a nivel nacional, compartiendo dudas, previsiones y experiencias con profesionales consolidados y que viven en su día a día y desde dentro cómo está siendo la evolución de la comunicación deportiva en sus medios y a nivel general.