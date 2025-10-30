Lucha abierta en la zona alta de la tabla en la Primera Nacional masculina

En Primera Nacional masculina de baloncesto, el Finca Sagrado Cáceres abre la jornada 4 en casa contra Politécnica UEX SM Basket (sábado, 17.30 horas, pabellón Juan Serrano Macayo, Cáceres) en busca de un triunfo que los afiance en la parte alta de la tabla clasificatoria.

Por su parte, BB Baloncesto Badajoz recibe al Electromercantil CB Plasencia (sábado, 18.00 horas, Las Palmeras, Badajoz), donde los pacenses buscarán una nueva victoria que los mantenga colíderes en la clasificación.

Mientras, Maven Premium Guadalupe visita a Graginsa UBA. Almendralejo (sábado, 18.00, pabellón Extremadura) y Verde sostenible Mérida Masculino visita a Escayolas Paco ADC Baloncesto (sábado, 20.00, Serrano Macayo) Cáceres), respectivamente, donde los pacenses y emeritenses quieren conseguir por fin su primera victoria de la temporada.

Finalmente, la jornada se cerrará con el derbi entre Vítaly La Mar BCBadajoz UEX y CBA Spain (domingo, 10.30, Campus Universitario, Badajoz) en un duelo donde los locales buscarán seguir encabezando la clasificación y los visitantes no descolgarse de ella.

En la Liga Ribésalat no habrá partidos este fin de semana. Sin embargo, el MF Renovables Al-Qázeres recuperará el encuentro aplazado de la jornada 2 en el que se enfrentará al Basket Cervantes Ciudad Real (domingo, 12.00, Serrano Macayo).