Nico Marina no se permite a sí mismo un cumpleaños infeliz en el Cáceres

Muchos ojos se vuelcan en él en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. El martes cumplió 17 años y seguro que no fue una efemérides especialmente feliz para Nico Marina. En su meteórica trayectoria está viviendo ahora el lado amargo de las derrotas y la sensación de que le está costando muchísimo adaptarse a la Segunda FEB.

Las ilusiones puestas en él el pasado verano, cuando fue ascendido de forma inequívoca al rol de segundo base, tras una temporada impactante en Tercera FEB con el San Antonio, están ahora en suspenso. Hasta ahora no ha tenido un solo partido reseñable a las órdenes de Jacinto Carbajal. Y uno de los múltiples frentes abiertos que tiene el técnico son los problemas en la dirección de juego. Ni Marina ni el titular, Albert Lafuente, logran hacerse con las riendas de los encuentros.

¿Refuerzos?

De hecho, y por si fuera poco, se ha sabido que el Cáceres está buscando realizar un fichaje justamente en la posición de base. La idea es desplazar a Lafuente a actuar como escolta para no tener que cortar la progresión del joven Marina, que seguiría disfrutando de su cuota de protagonismo.

«Me está costando un poco el salto de categoría», reconoció el pasado sábado, apenas 24 horas antes de caer ante el Caja 87. El conjunto sevillano, como están haciendo otros rivales, le presionó especialmente cuando llevaba el balón y al tiempo le permitió más espacio en la línea de tres puntos a sabiendas que su lanzamiento aún no está consolidado.

El chico, que tiene fama de ser muy tranquilo, apeló a la paciencia y expresó la certeza de que la situación mejorará. «A veces las cosas no salen como uno, pero esto es un proceso. Hay que seguir trabajando día a día y no hay otra opción: trabajar, trabajar y los resultados llegan», señaló.

Los números, desde luego, no le dejan bien. La pasada temporada, que empezó con 15 años y acabó con 16, protagonizó una salvajada con la camiseta del San Antonio: 18,8 puntos, 5,2 rebotes, 4,9 asistencias y 1,2 robos para 19,6 de valoración en 34:02 en pista. Ahora, en estos cuatro encuentros ligueros de la 2025-26 el peldaño que ha subido se le está atragantando: 1,5 puntos, 1,3 rebotes, 2 asistencias y 1,5 pérdidas en 10:42.

«Hay un salto grande tanto en lo físico como en lo técnico», reconoció, enarbolando la confianza en sí mismo que siempre ha expresado con aparente naturalidad. «Voy a poder sumar mucho más al equipo de lo que estoy haciendo ahora», vaticinó.