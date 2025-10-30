Vuelven las nieblas al Mérida

Como metáfora de lo que le sucede al Mérida a domicilio, la niebla fue cayendo conforme transcurría el encuentro en el Mariano González, donde los emeritenses cayeron eliminados en la primera ronda de la Copa del Rey ante el Navalcarnero de Segunda Federación. 2-1 fue el resultado final.

El fenómeno meteorológico iba complicando la visualización del choque en las zonas más alejadas a la tribuna, a la misma velocidad que iba oscureciéndose el juego emeritense, principalmente después del segundo gol local, cuando solo se habían transcurrido diez minutos de la segunda parte, es decir, que todavía restaba el suficiente tiempo como para que el equipo se ofuscara tanto de una manera tan temprana.

Lesión determinante

La obligada sustitución de Álvaro García por un pisotón que le dejó dolorido el dedo de un pie supuso que su equipo se quedara sin capacidad rematadora ni mordiente ofensiva.

En principio, el máximo goleador del equipo estará disponible para el partido del sábado (16.00 horas) en Guadalajara, donde también se podría producir la vuelta de Pipe. Es sin duda un jugador que necesita el equipo para obtener una mayor cohesión, si bien es difícil que esté disponible para los 90 minutos.

Además de la eliminación y de la mala imagen dada por el equipo, otra conclusión que se puede sacar de este encuentro es que, los menos habituales, a excepción de Luis Pareja, tampoco supieron aprovechar la oportunidad dada para luchar por la titularidad en las próximas jornadas.

Al final del encuentro, Fran Beltrán reconocía que «no demostramos ser de superior categoría». Para el entrenador emeritense la derrota tuvo dos claves: «no estamos siendo competitivos fuera de casa y hoy ha sido un ejemplo más, si además, generas ocasiones y no las metes, no vas a ganar».

Autocrítica sin remedios

Al técnico se le acababan los argumentos y repetía lo mismo que en el resto de los partidos a domicilio: «tenemos que ser más autocríticos, exigirnos mucho más y rendir más en las áreas». En relación con la mezcla de jugadores más y menos habituales defendía que «todos son jugadores de la plantilla, es lo normal, que haya mezcla de jugadores, tenemos que jugar con las cargas. Había jugadores de sobra para hacer mejor partido, incluso si hubiéramos estado más acertados en la finalización, con el mismo juego, puedes ganar el partido. También lo pudimos competir mejor y no estuvimos acertados».

Para el preparador «no hay excusa ninguna». Y volvió a reconocer que es «el máximo responsable» y que fuera del Romano tiene que «buscar la manera de ser más competitivos y de que el equipo no conceda a balón parado. Al igual que en el Romano siempre ganamos o merecemos ganar, cuando vamos fuera, a veces un poquito mejor y otras un poco peor, estamos perdiendo. Cuando pasa una vez puede ser mala suerte o un mal partido, pero más de una vez no, tengo que seguir buscando soluciones para que el equipo fuera de casa sea competitivo».

Estas soluciones que relata Beltrán deben aparecer pronto, ya que el partido en el estadio Pedro Escartín se viene encima ya.