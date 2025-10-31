Voleibol. Superliga Femenina 2
El Arroyo, en Cantabria a revertir su mala tendencia
El equipo extremeño juega en pista del Astilleros con la intención de acabar con la negativa racha de tres derrotas consecutivas
El Extremadura Arroyo querrá salir airoso este sábado fuera de casa, en concreto en la localidad santanderina de Astillero, en el partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo A de Superliga Femenina que le enfrentará al Voleibol Astillero, a partir de las 19.00 horas, en el Pabellón La Cantábrica, un partido muy importante para el equipo extremeño, tras las tres derrotas consecutivas cedidas.
En este sentido, el técnico extremeño, Pablo Alonso, ha afirmado este viernes que el trabajo que se ha llevado a cabo durante esta misma semana «ha sido muy bueno, hemos cambiado cosas y creo que plantearemos un partido muy bueno en el polideportivo cántabro», recalcó..
Actitud nada positiva
«En las últimas jornadas –añade el técnico-, el equipo no mostró una actitud acorde con lo que el club demanda y es evidente que había que cambiar ciertos temas», recalcó en sus declaraciones, que espera revertir al final del choque de este sábado en Cantabria si el equipo demuestra una confianza superior a la que ha exhibido en los últimos encuentros disputados en la competición.
En cuanto al adversario en su sí, Alonso ha referido que se trata de un equipo muy joven, «con dos centrales muy potentes y una líbero que aglutina mucha recepción; intentaremos con nuestro saque que se dificulte el ataque por centro de la red», recalcó el entrenador del Extremadura Arroyo en sus manifestaciones previas a este encuentro liguero tan importante en estos momentos.
- Toñi Galán, experta en colchonería en Cáceres: 'Cada vez son más las parejas que eligen comprar las almohadas por separado
- Así suena el nuevo menú que pone a Cáceres en el mapa gastronómico de la memoria
- Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres: 'El primer día los alumnos me confundieron con el profesor
- Un parque fluvial y 415 apartamentos: la gran revolución de la Ribera del Marco en Cáceres
- ¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?
- Nunca he estado de baja, los constipados me los he curado trabajando en la tienda', afirma Carlos Boticario, fundador de Offipapel en Cáceres
- Fotogalería | Aparatoso accidente de tráfico en la plaza Marrón de Cáceres
- El extremeño Jesús Redondo Bermejo se convierte en el hombre más longevo de España con 110 años