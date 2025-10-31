El Arroyo, en Cantabria a revertir su mala tendencia

El Extremadura Arroyo querrá salir airoso este sábado fuera de casa, en concreto en la localidad santanderina de Astillero, en el partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo A de Superliga Femenina que le enfrentará al Voleibol Astillero, a partir de las 19.00 horas, en el Pabellón La Cantábrica, un partido muy importante para el equipo extremeño, tras las tres derrotas consecutivas cedidas.

En este sentido, el técnico extremeño, Pablo Alonso, ha afirmado este viernes que el trabajo que se ha llevado a cabo durante esta misma semana «ha sido muy bueno, hemos cambiado cosas y creo que plantearemos un partido muy bueno en el polideportivo cántabro», recalcó..

Actitud nada positiva

«En las últimas jornadas –añade el técnico-, el equipo no mostró una actitud acorde con lo que el club demanda y es evidente que había que cambiar ciertos temas», recalcó en sus declaraciones, que espera revertir al final del choque de este sábado en Cantabria si el equipo demuestra una confianza superior a la que ha exhibido en los últimos encuentros disputados en la competición.

En cuanto al adversario en su sí, Alonso ha referido que se trata de un equipo muy joven, «con dos centrales muy potentes y una líbero que aglutina mucha recepción; intentaremos con nuestro saque que se dificulte el ataque por centro de la red», recalcó el entrenador del Extremadura Arroyo en sus manifestaciones previas a este encuentro liguero tan importante en estos momentos.