Cisqui: "Tenemos que tener los pies en el suelo"

El Extremadura vuelve a centrarse en la liga. Tras la histórica noche vivida en la Copa del Rey ante Las Palmas, el equipo de Francisco Javier Diosdado ‘Cisqui’ afronta este domingo una complicada salida al Álvarez Claro, donde se medirá al Melilla a partir de las 12.00 horas. El técnico azulgrana fue claro en la previa: «La Copa ya es pasado. En el fútbol no se puede vivir de lo que fue, ni cuando se gana ni cuando se pierde. Ahora toca Melilla, y vamos con la misma ilusión y energía de cada semana».

El entrenador recordó que la competición liguera exige «una velocidad de vértigo» y que el único objetivo en mente es sumar los tres puntos, pese a conocer bien la dificultad del choque. «Será un partido duro, como todos. El Melilla es un buen equipo, con jugadores de calidad y una propuesta ofensiva interesante. Tendremos que trabajar, sufrir y competir desde el minuto uno», señaló.

Aunque la semana ha sido más corta tras la eliminatoria copera disputada en casa, ‘Cisqui’ aseguró que el equipo ha podido preparar el encuentro a nivel táctico y estratégico. «No se trata solo de descansar. Hemos estudiado cómo combatir su juego y cómo neutralizar sus virtudes. Pero lo más importante sigue siendo que nosotros hagamos bien lo nuestro. Si el equipo ejecuta lo que venimos trabajando, tendremos nuestras opciones», afirmó.

El Melilla llegará al duelo estrenando entrenador, algo que el técnico del Extremadura considera un factor extra a tener en cuenta. «Ese cambio siempre trae motivación, intensidad y un plus emocional. Además, juegan contra un equipo que viene de sonar por la Copa. Sabemos que van a querer demostrar», comentó.

Sobre el estado anímico del vestuario, Cisqui insistió en que la humildad y la identidad propia son el camino. «Los partidos no se ganan por suerte. Se ganan por valentía, por atrevimiento, por propuesta y por acierto. Y también se pierden por errores. Tenemos que seguir trabajando mucho. Ninguna victoria nos ha llegado fácil».

El equipo completará este sábado un último entrenamiento a primera hora antes de iniciar desplazamiento hacia la ciudad autónoma.