Cobos pide "dejar tranquilos" a los '9' del Cacereño

«Está claro que los delanteros siempre viven del gol. Hasta el momento no han sido capaces, pero esto del fútbol va a por rachas. Nos están dando muchas cosas, tanto César como Diego, en cuanto a trabajo y generar para los compañeros, pero el gol no ha llegado». El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, asegura confiar en Diego Gómez y César Gómez, sus dos delanteros, pese a que no hayan estrenado aún el casillero de goles. Afirma el técnico que no le preocupa especialmente este problema y que está esperanzado en que la mala racha se acabará pronto.

Cobos dice que está convencido de que llegará pronto el ‘estreno’ en forma de tantos de sus dos referencias en ataque. «Esperemos que sea lo antes posible porque los delanteros viven del gol. Hay que dejarlos tranquilos y que sigan haciendo ese trabajo y seguro que el gol va a llegar». ¿Puede ser ante la Ponferradina este sábado? Eso es lo que se quiere en el club. El equipo verde parte a las 15.00 horas de este sábado a su destino berziano.

Los penaltis

Sobre otro de los ‘debes’ del CPC, la transformación de los penaltis tras marrado dos, el último no aprovechado ante el Guadalajara en Copa del Rey el pasado martes, el entrenador argumenta que no hay una consigna específica y que los tienen que tirar el jugador que crea que lo va a meter. No hay ninguna consigna. Los penaltis los falla el que los tira. Siempre se tiene la intención de hacer gol y hay que seguir confianza». Sobre este asunto también se ha pronunciado Berlanga en la entrevista publicada por este diario este jueves, diciendo que no hay una consigna clara sobre un lanzador, en la línea de su entrenador.

Para el partido ante la Ponferradina, Cobos informó que ya podrá contar con el media punta canario Carlos González definitivamente, no así con el centrocampista Ajenjo y el extremo Rubén Sanchidrián , «que vamos a tener que esperar todavía». Sergio Guti, por sanción tras ser expulsado con roja directa el pasado fin de semana ante el Ourense, también es baja para este encuentro.

Cuestionado sobre la carga de minutos de sus futbolistas en estos últimos encuentros y si lo pueden notar este fin de semana, adujo que cree que no va a ser así. “Hemos intentado repartir los minutos lo máximo posible y creo que van a llegar frescos. Ninguno va a sumar los tres partidos completos. No es una excusa. No vamos a mirar mucho los minutos porque el que ha jugado dos seguidos es Guti, pero no puede estar por sanción. Vamos a llegar frescos», no dudó decir el técnico del decano extremeño en la rueda de prensa previa el choque ante la Ponfe.