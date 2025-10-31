El Coria quiere blindar ‘La Isla’ ante el Real Madrid C

Este sábado, a partir de las 18.30 horas, el estadio de La Isla vuelve a ser escenario de uno de esos partidos que se señalan en el calendario. El Coria recibe al Real Madrid C, filial madridista que siempre despierta expectación por el talento en formación que reúne y por el atractivo mediático que supone su visita. Pero, más allá del nombre del rival, el choque llega en un momento especialmente significativo para el conjunto celeste, que busca reaccionar tras la derrota encajada la pasada semana en San Sebastián de los Reyes (3-0).

Una caída que dolió, no tanto por el resultado como por las sensaciones. Así lo reconoció el técnico cauriense, Rai Rosa, que no ocultó su malestar con el juego mostrado. «La semana ha sido jodida por la derrota y estamos con ganas de que llegue este partido porque el equipo quiere reivindicarse», afirmó en la previa. «Queremos volver a la senda de la victoria en casa, y con nuestra afición, mejor».

No obstante, Coria llega a esta cita con las ideas claras. Hasta la derrota en el norte de Madrid, el equipo había firmado un inicio de liga impecable en La Isla: pleno de victorias, 10 goles a favor y ninguno en contra. La solidez defensiva y la contundencia en las áreas han sido la base, y el vestuario entiende que este partido es una oportunidad para reafirmar ese camino.

En el plano deportivo, Rai Rosa solo lamenta la ya conocida baja de Iván Ramos. Por el contrario, recupera efectivos importantes como Currás y Gonzalo Llerena, ambos ya con ritmo para entrar en el once inicial si el técnico lo considera. Una noticia que amplía las alternativas para construir un equipo competitivo ante un rival tan dinámico como imprevisible.

Y es que el Real Madrid C llega como una auténtica incógnita. El filial ha utilizado hasta 27 jugadores en lo que va de campeonato, algo que complica el análisis del rival para el cuerpo técnico celeste. Además, varios de sus futbolistas como Mesonero, Ginés o Leiva han participado también en dinámica del Real Madrid Castilla, lo que da muestra de la calidad y proyección que maneja el segundo filial blanco. «Es un gran equipo, con individualidades muy buenas. Está trabajado y pese a su juventud es un filial con capacidad de sufrir», analizó Rai, que sabe de las peligrosidades de un filial como éste.

A ello se suma un contexto perfecto para el fútbol: día festivo, ciudad repleta de visitantes y un ambiente que se presume especial en las gradas. La Isla quiere ser calor, empuje y energía. El Coria quiere protegerla para mantenerla imbatida porque sabe que es en casa donde está el objetivo.