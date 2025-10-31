Baloncesto. Liga Femenina 2
Debut de Sydney Brown en el Miralvalle
Las placentinas esperan romper su mala racha en la pista del Geieg Pacisa gerundense
La ala-pívot estadounidense Sydney Alexis Brown debutará este sábado con el Hierros Díaz Extremadura Miralvalle en la pista del Geieg Pacisa de Girona (16.30 horas). Las placentinas esperan cortar la racha de tres derrotas consecutivas en esta nueva campaña, lo que las ha situado en un lugar inhabitual para ellas en la zona baja clasificatoria.
Brown, que cumplirá 26 años el próximo día 21, «combina velocidad, físico y capacidad de rebote, aportando un perfil atlético y moderno», según el club extremeño. Tiene una larga experiencia internacional tras su etapa universitaria en la UC San Diego en equipos como Esperance Sportive Pully (Suiza), Sturt Sabres (Australia), Benfica (Portugal) y KTKA-Peli Karhut (Finlandia).
El Miralvalle buscaba una jugadora capaz de aportar potencia, velocidad, altura y equilibrio entre defensa y ataque. «Puede dominar el rebote, correr la pista y ofrecer soluciones tanto en el poste como en el perímetro», señala.
Desde la dirección deportiva valoran su llegada como «una incorporación de gran valor para nuestro estilo de juego. Creemos que puede marcar la diferencia».
Por su parte, Sydney Brown asegura sentirse muy ilusionada: «estoy encantada de unirme al Miralvalle. Es un proyecto ambicioso, con una energía que me motiva mucho. Vengo con muchas ganas de trabajar, crecer con el equipo y disfrutar del baloncesto en Plasencia». n
