Extremadura se apunta un doblete de victorias en el nacional

Debut victorioso de las selecciones extremeñas Sub-14 y Sub-16 Masculinas ante La Rioja en la primera fase de los Campeonatos de España de la RFEF que se está celebrando en las localidades murcianas de Beniel y Santomera. En el doble duelo frente a los combinados de La Rioja, la selección sub-16 de Aitor Bidaurrázaga se impuso por 1-0, mientras que la sub-14 de José González ‘Gus’ también se llevó sus primeros tres puntos venciendo por 2-0. La doble victoria da alas a los equipos extremeños, que este sábado continuarán su andadura en este primer sector midiéndose a sus homónimos murcianos.

En categoría sub-16, Extremadura fue clara merecedora de la victoria, que pudo ser más abultada de no ser por la falta de acierto en el área del equipo extremeño. Sergio Pavo y Arévalo dispusieron de ocasiones muy claras en la primera mitad, todas ellas desbaratadas por la gran actuación del guardameta riojano. El único tanto del partido llegó en el minuto 63’ y fue obra del extremeño Saúl, quien interceptó un pase de la zaga riojana a su portero para hacer el 1-0. Extremadura no pasó demasiados apuros y supo cerrar el partido con oficio para certificar la victoria.

Celebración de un gol extremeño. / Javier Mendoza

Los sub-14

Igualmente merecedores del triunfo fueron los jugadores de la selección sub-14, que se impuso por 2-0 en un duelo donde ambos tantos llegaron a balón parado con la firma de Hugo Verdejo. Los extremeños fueron claros dominadores del encuentro, acaparando la posesión desde el pitido inicial y hundiendo a su rival en su propia área. En el 17’, una falta lejana ejecutada por Hugo Verdejo rebotó en la pierna de un defensor riojano y despistó al portero, convirtiéndose en el 1-0. Ir por delante en el marcador asentó todavía más el juego del equipo extremeño, que rozó el 2-0 al inicio del segundo tiempo con un remate de cabeza de Óscar a pase de Aníbal.

En los minutos finales, con La Rioja volcada en ataque en busca de la igualada (si bien con más corazón que riesgo real), Hugo Verdejo volvió a vestirse de goleador y puso la tranquilidad en el marcador con un potente libre directo que se coló en la portería riojana por bajo y pegado al poste.