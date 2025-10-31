FÚTBOL
Mbappé, al recibir la Bota de Oro: "Vamos a ganar muchos trofeos colectivos este año"
Florentino Pérez afirmó estar "orgulloso de contar con un jugador como tú. Esto es fruto de tu compromiso con el fútbol"
Kylian Mbappé ha recibido la Bota de Oro como máximo goleador de la temporada 2024-25, en la que anotó 31 goles con el Real Madrid en su primera temporada como jugador del equipo blanco. El francés recibió el trofeo en el Santiago Bernabéu acompañado del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, además del entrenador, Xabi Alonso, y la primera plantilla del equipo blanco al completo.
Florentino Pérez abrió el acto advirtiendo a Mbappé que "esta bota es fruto de tu compromiso con el fútbol. Estoy orgulloso de contar con un jugador como tú, que representas a la perfección los valores de nuestro club. Este día lo vas a recordar siempre. Tus compañeros están orgullosos de ti, porque ellos también te han ayudado a conseguir este premio".
Mbappé y los títulos
El delantero tomó la palabra después de ver todos los goles que le han dado la Bota de oro y de recibir el trofeo. En su intervención agradeció a la plantilla su ayuda y aventuró un futuro exitoso: "Primero, tengo que darle las gracias a mis compañeros. Este año tenemos un grupo increíble. Los premios colectivos son lo más importante. Jugar en el Real Madrid es un sueño. Con los compañeros que tengo podemos ganar muchos premios. Vamos a ganar mucho este año, es lo importante. Los premios colectivos. Con toda la gente que veo aquí podemos ganar muchas cosas. Es un placer jugar en el Madrid, es un sueño de niño".
Suscríbete para seguir leyendo
- Toñi Galán, experta en colchonería en Cáceres: 'Cada vez son más las parejas que eligen comprar las almohadas por separado
- Así suena el nuevo menú que pone a Cáceres en el mapa gastronómico de la memoria
- Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres: 'El primer día los alumnos me confundieron con el profesor
- Un parque fluvial y 415 apartamentos: la gran revolución de la Ribera del Marco en Cáceres
- ¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?
- Nunca he estado de baja, los constipados me los he curado trabajando en la tienda', afirma Carlos Boticario, fundador de Offipapel en Cáceres
- El extremeño Jesús Redondo Bermejo se convierte en el hombre más longevo de España con 110 años
- Un carrusel efímero, luminoso e interactivo de hojas en blanco en el casco antiguo para impulsar la candidatura de Cáceres 2031