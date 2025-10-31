El Mérida intenta superar al fin su ineficacia como visitante

Tras dos jornadas consecutivas en casa con un bagaje positivo, el Mérida vuelve a viajar, en esta ocasión al Pedro Escartín, feudo del Guadalajara (16.00 horas). Sabe que su casillero está a cero a domicilio y por eso, lo toma como «una oportunidad para mostrar algo que hasta este momento no estamos consiguiendo», reconocía su entrenador Fran Beltrán.

El propio técnico se mostraba «convencido de que hay mimbres, pero tenemos que dejarnos de palabras y mostrarlo con hechos». Lo cierto es que sus explicaciones eran muy similares a las ya escuchadas en las previas de los anteriores partidos fuera de casa y en todos tanto los resultados como la imagen mostrada han sido malos.

A pesar de ello, Beltrán entendía que «sumamos experiencia, esto es un proyecto nuevo, con entrenador, veinte jugadores y dirección nuevas, y uno de nuestros objetivos es que cada día seamos un poco mejores. Debemos sentir que llegamos al partido de mañana mejor preparados que al partido de hace tres semanas, confío en que lo vamos a ser. Noto al equipo que está conectado, con sangre y que quiere ser mejor en una serie de aspectos en los que no hemos estado lo suficientemente fuerte, especialmente, fuera de casa».

Regresa Pipe

Mantiene las bajas de Miki Muñoz y Artola, y recupera a Pipe, aunque «no está para iniciar». A pesar de la derrota copera del miércoles en Navalcarnero, donde tuvieron minutos algunos de los menos habituales, «no tengo que reafirmar nada porque todos son mis jugadores».

De cara al posible once para este sábado, «no vamos a repetir once con respecto a la Ponferradina. Pienso lo mismo que después de ese partido: las distancias se están acortando y va a haber movimientos en el once». A pesar de ello, afirmaba que no le va a dar descanso a jugadores como Beneit, Carlos Doncel o Álvaro García, con lo cual, las variaciones podrían llegar en el eje de la zaga, pues Luis Pareja hizo buen partido el miércoles, o en la línea de la media punta donde tiene alternativas con hasta seis o siete jugadores para elegir.

Enfrente estará un Guadalajara con muchas bajas: Agus, Tavares, Toño Calvo, Unax Álvarez, Alberto y Salifo. Esta última es la más destacada, pues es el máximo goleador del equipo. Además, con él «son más profundos», explicaba Beltrán, quien añadía sobre el rival que «es un equipo que tiene mucho juego interior, juega bien, algo distinto a la mayoría de modelos que hay dentro del grupo».

El cuadro guadalajareño llega con un día más de descanso, pues su encuentro de Copa del Rey fue el martes, en el que consiguió eliminar al Cacereño (2-1).

Confianza en sí mismos

En el campeonato liguero en casa sus números son bastante discretos con una victoria, un empate y dos derrotas. A pesar de ello, su entrenador, Pere Martí, afirmaba que afronta el encuentro «con todas las garantías, muy centrados en nosotros mismos. Es evidente que tenemos muchas bajas, pero hay que afrontarlo con máximas garantías».

Del Mérida indicaba que «a nivel individual tiene jugadores muy importantes en la categoría y luego es un equipo que tiene varias vertientes a la hora de jugar, se adapta a los diferentes contextos que puedan darse, y a balón parado tiene muchos recursos, pero me gusta centrarme en nosotros».