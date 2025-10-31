El Al-Qázeres se enfrenta con buen ánimo al Paterna

Evalúa su momento de optimismo el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura este sábado ante La Cordá Paterna (18.00 horas, Multiusos). El triunfo de la pasada semana ante La Laguna Toyota Adareva ha sabido extraordinariamente bien en el seno del representante extremeño en la Liga Femenina Challenge. Hay que tener en cuenta que se logró sin Lucía Méndez, una jugadora fundamental en la rotación.

Para la visita del vinculado del todopoderoso Valencia Basket se espera recuperarla, aunque hay que tener cuidado con el fuerte golpe que arrastra.

En todo caso, el arranque colma la expectativa que había previamente, con tres victorias ante equipos de un nivel similar en teoría (Canoe, Castelló y Adareva) y dos derrotas ante dos de los favoritos (Ardoi y Celta).

Promesas por cuajar

Sobre este próximo compromiso, el entrenador del Al-Qázeres, Jesús Sánchez, lo considera «clave, sobre todo por el rival que viene y por la situación en la que nos encontramos». Enfrente estará un oponente lleno de talento joven, pero que no ha arrancado bien (balance 1-4) a la espera de que sus promesas vayan cuajando. «Es un equipo muy peligroso que viene de un proceso de reconstrucción», advirtió Sánchez.

Según contó, son «jugadoras que podría jugar en casi cualquier equipo de la liga», por alguna de las cuales incluso se interesó el pasado verano. «Es una plantilla que me gusta bastante», añadió.

Respecto a la semana, comentó que la actividad se había centrado en recuperarse físicamente después de las dificultades sufridas para preparar el choque anterior ante el Adareva. «Hay algunas jugadoras que todavía están un poco justas, pero en general estamos mejor que la semana pasada», resumió.

Sobre Lucía Méndez, asume que no jugará «en su mejor versión», pero «creemos que podrá estar sin riesgo, a diferencia de lo que hubiera pasado frente al Adareva. Preferimos cuidarla y que llegue en las mejores condiciones posibles para este partido». También preocupa la portuguesa Raquel Laneiro, aunque por ahora no se ha tenido que perder ningún encuentro.

El entrenador del Al-Qázeres confía plenamente en que su equipo pueda «hacer un buen partido» y conseguir la victoria, que sería importante «porque luego los dos rivales que nos vienen en casa son muy difíciles: Unicaja y Azulmarino».

Sánchez descartó que por el momento vaya a haber refuerzos, pese a que la plantilla está diseñada al límite, con apenas ocho jugadoras profesionales. Cualquier ausencia como la de Méndez hace unos días deja bajo mínimos al equipo.