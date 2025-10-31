El Voleibol Almendralejo busca un balón de oxígeno ante el Parla

El Voleibol Almendralejo tiene ganas de sonreír en este grupo C de Superliga, donde esta temporada todavía no conoce la victoria. Tras los dos primeros encuentros disputados de competición con dos derrotas, los almendralejenses se ven en una situación comprometida al ser últimos clasificados. La explicación es que, de cuatro jornadas, sólo dos han tenido partido. En la jornada inaugural descansaron por ser un grupo impar. Y la pasada semana no se disputó partido al haber agrupado dos encuentros en un fin de semana posterior.

Todo ello ha llevado al equipo de Antonio Morán a verse último clasificado con cero sets a favor y la necesidad de empezar a sumar puntos. La primera oportunidad la tiene este sábado 1 de noviembre cuando reciba a las 12.00 horas, en el pabellón de San Roque, al Parla Voley, un rival que tampoco sabe lo que es sumar puntos esta temporada.

Para el Voleibol Almendralejo es un partido marcado en rojo en su calendario, ya que el conjunto madrileño es un equipo parejo y está llamado a ser rival directo por la permanencia esta temporada, por lo que ganar se antoja casi obligatorio. Queda por saber la respuesta del público al cambio de horario, aunque al ser festivo no debería notarse en exceso.