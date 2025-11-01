El Arroyo no mejora y cede su cuarta derrota ante un Astillero más eficaz

El Extremadura Arroyo no da signos de mejora y esta tarde-noche, en la cancha del Astillero, ha sumado su cuarta derrota consecutiva (3-0, 25-17, 25-15 y 25-22), otro tanteo y otros resultado inapelables que le sitúan provisionalmente penúltimo de la clasificación.

El equipo extremeño volvió a firmar una pobre actuación en ataque, carente de eficacia, bajos porcentajes en recepción y una defensa en segunda línea muy lejana de la que ha llegado a concretar hace no mucho tiempo.

En el apartado anotador destacó Desirée Castaño con 12 puntos, por delante de Sara Gabrielly (11) y Juana Giardini (6), mientras en el bando cántabro brillaron Anamaris Díaz (16), Marta Sarabia (13) y Paula Caloca (12).

Las dos primeras mangas siguieron guiones similares, con un conjunto local que cogía rápidamente ventajas que rondaban los 8-10 puntos, hasta rematarlas por una amplia diferencia en el electrónico (8 y 10 puntos) respectivamente.

En el tercer juego, la escuadra arroyana reaccionó, y tras un 14-6 llegó a empatar el marcador (19-19), pero pequeños detalles de concentración propiciaron que el Astillero se apuntara el set y el partido (25-22).

La próxima jornada, el Extremadura Arroyo recibirá en su cancha el Madrid Chamberí, otro equipo de la parte baja de la tabla, al que está obligado a vencer si no quiere que sus problemas se incrementen de forma notable.