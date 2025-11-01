El Cacereño Femenino examina su identidad ante el Tenerife B

El Cacereño Femenino regresa este domingo a la competición tras el parón por selecciones con el objetivo de mantener su buena dinámica y seguir afianzando su identidad en la Primera Federación Femanina. A partir de las 11.30 horas, el conjunto dirigido por Ernesto Sánchez recibe al Tenerife B en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado, en la octava jornada de liga. Un duelo exigente ante un rival joven, veloz y con talento.

El técnico cacereño espera «un partido complicado, como todos en esta categoría». Recuerda que el cuadro tinerfeño, aunque recién ascendido, es el filial de un equipo de Liga F, lo que lo hace «doblemente peligroso». «Tienen jugadoras jóvenes con proyección para llegar al primer equipo, pero también veteranas de la zona con un alto nivel», explicó. Sánchez conoce el perfil de este tipo de rivales: «Son equipos altamente competitivos, que se hacen fuertes en casa y que, aunque fuera no hayan tenido buenos resultados, vendrán aquí con más ganas e intensidad».

Hacer bueno el último empate

El Cacereño llega con confianza y la intención de hacer bueno el punto sumado ante el Alavés. «Si logramos algo positivo frente al Tenerife, ese empate tendrá valor; si no, no servirá de mucho. Un punto más o menos puede cambiarte la clasificación», señaló el entrenador, satisfecho con la imagen ofrecidahace dos semanas. «Durante mucho tiempo se vio reflejado lo que queremos ser, y eso es muy positivo de cara al futuro».

El conjunto verde atraviesa un buen momento tras empatar con el líder. Ahora, otra vez en Pinilla, busca reafirmar sensaciones. «Tenemos que ser un equipo muy reconocible, muy Cacereño Femenino. Eso nos permitirá poner en aprietos al rival. Tenemos por delante un mes complicado, con partidos igualados, pero en los que podemos sacar cosas positivas. Este es el primero de ellos. Debemos dar un golpe encima de la mesa y reafirmar la identidad que tenemos en Cáceres».

El parón no ha frenado la motivación del grupo. «Las jugadoras están con muchísimas ganas. La mayoría hubiesen querido jugar el fin de semana siguiente al Alavés, porque veníamos con una dinámica muy positiva. Han entrenado muy bien y están deseando que empiece el partido», aseguró. Sánchez ve al equipo «con confianza, con ganas y con las ideas cada vez más claras». Esa competitividad interna, añadió, complica las convocatorias: «Ponga a quien ponga, sé que me va a rendir, pero hay jugadoras que están trabajando muy bien y no podrán estar».

El Cacereño Femenino - Alavés, en imágenes / Carlos Gil

Sobre el rival, el entrenador destacó su estilo directo y la velocidad en ataque. «Es un equipo que basa su juego en la presión, en un bloque medio y en salir rápido a la contra. Cuando roban, salen con mucha velocidad y tienen delanteras muy rápidas». Entre las futbolistas más destacadas citó a Esther o Lidia, «que estuvieron con nosotros en categorías inferiores», además de Ari, «una delantera con muchísimo gol», y Salazar, «una centrocampista muy completa». También elogió su solidez defensiva, con «jugadoras como Pon, del Barça B, y dos porteras de grandísimo nivel».

El Cacereño Femenino confía en su fortaleza en casa y en su solidez colectiva para seguir creciendo. El duelo ante el Tenerife B servirá para medir su madurez competitiva y comprobar hasta dónde puede llegar un equipo que ha recuperado su mejor versión.