El Cacereño mide su crecimiento ante una Ponferradina al alza

El Cacereño afronta este domingo otra de esas citas que marcan el pulso de la temporada. El conjunto verde visita a la Ponferradina en El Toralín (18.15 horas) en la décima jornada del grupo 1 de Primera Federación, un duelo que medirá el crecimiento del equipo de Julio Cobos ante un rival de empaque, con pasado reciente en Segunda División y que atraviesa un buen momento de resultados (dos victorias y un empate en sus tres últimos partidos). Será una prueba de madurez para un Cacereño que quiere reafirmar su buen nivel competitivo y dejar atrás la eliminación copera ante el Guadalajara.

El técnico de Valdehornillos lo tiene claro: el reto es mayúsculo, pero el equipo llega preparado. «La Ponfe tiene muy buen equipo. He visto los partidos del principio y los últimos y creo que al principio jugaba muy bien al fútbol, que triangulaba bien, que llegaba a línea de fondo y generaba muchas ocasiones, pero que no le estaban entrando. En esto del fútbol al final lo importante son las áreas. Cambió de sistema y le ha ido muy bien. No han hecho tan buen fútbol, pero han sido más prácticos», explicó Cobos en la previa. Un análisis que muestra respeto por el rival, pero también confianza en las opciones de los suyos: «Tienen jugadores que han estado en superior categoría y lo están haciendo bien. Me preocupa todo. Es un equipo que en cuanto a resultados está en buen momento, pero nosotros también estamos compitiendo muy bien y estoy seguro de que vamos a seguir haciéndolo bien».

La Ponferradina, dirigida por Fernando Estévez (ex del Badajoz, entre otros), llega a la cita con la moral alta tras haber encontrado la estabilidad que se le escapó en el arranque del campeonato. Los bercianos, que incluso llegaron a coquetear con los puestos de descenso, han sumado en los últimos partidos una buena racha que los ha devuelto a la zona templada de la tabla. «Hemos recuperado equilibrio. El equipo ha entendido que, más allá del estilo, lo importante es competir cada acción. Contra el Cacereño necesitaremos concentración máxima, porque es un rival muy trabajado y con una intensidad enorme», reconoció el preparador granadino en su rueda de prensa.

Igualdad en la tabla

En la clasificación, ambos equipos llegan igualados a 11 puntos tras nueve jornadas. La Ponferradina ocupa la duodécima posición y el Cacereño la decimotercera, separados únicamente por la diferencia de goles. El conjunto extremeño ha mostrado solvencia defensiva y una capacidad de resistencia que le ha permitido pelear todos los encuentros hasta el final. Solo le ha faltado algo más de acierto en el área rival, un aspecto que tratará de mejorar en Ponferrada.

Tras la eliminación en Copa del Rey, el equipo ha sabido pasar página. «El grupo está bien. En lo anímico sacamos las cosas positivas. Se hizo un buen partido. Hay maneras y maneras de caer, y nosotros caímos compitiendo e intentando hasta el último segundo superar la eliminatoria. No hay nada que reprochar en ese sentido. Ya estamos centrados en la liga, que es lo que nos interesa», subrayó Cobos, satisfecho con la actitud de sus jugadores. Tampoco quiere excusas por el esfuerzo acumulado entre semana: «No creo que influya. Nosotros utilizamos jugadores que habían jugado menos minutos y la Ponfe ha hecho algo parecido también. Hasta el domingo hay tiempo suficiente para descansar. No es algo que podamos escudarnos, ni nosotros ni ellos».

El Toralín será, una vez más, un escenario exigente. El conjunto local ha hecho de su estadio un fortín, aunque el Cacereño ya ha demostrado esta temporada que sabe competir fuera de casa. Su plan pasa por mantener la solidez defensiva, aprovechar los espacios que deje el rival y golpear en los momentos clave. Como dice Cobos, la clave volverá a estar «en las áreas».