El Cáceres, a por un punto de inflexión en Jaén

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad afronta la quinta jornada del grupo Oeste de la Segunda FEB con la necesidad de frenar la dinámica negativa que le ha llevado a encadenar tres derrotas en liga y una más en la Copa España. Su balance (1-3) es idéntico al de su rival de este domingo (12.30 horas), un Jaén recién ascendido que busca estabilizarse en la categoría.

El entrenador extremeño, Jacinto Carbajal, reconoció que la semana de trabajo «ha venido muy bien para oxigenar piernas y centrarnos en detalles que antes no habíamos podido trabajar». El técnico cree que el grupo necesitaba un respiro tras una etapa «de mucha carga, con tres partidos en apenas siete días», y se muestra convencido de que el equipo «viaja a Jaén con ganas de traerse una victoria y cambiar el signo que llevamos».

En lo anímico, Carbajal admitió que «no es fácil digerir tantas derrotas seguidas», aunque subrayó que el vestuario mantiene la fe: «Hay que dejar atrás lo malo y agarrarnos a lo bueno. Mañana [por este domingo] tenemos una nueva oportunidad para cambiar ese signo».

Corriguiendo errores

El técnico insiste en que el problema no responde a una sola causa, sino «a una suma de muchas cosas», pero defiende el potencial de sus jugadores. «En el día a día demostramos más de lo que se ha visto en los partidos. Tenemos que alargar los momentos buenos y reducir los malos. Contra Sevilla tuvimos un tramo muy flojo y eso nos penalizó demasiado».

Sobre el rival, Carbajal destacó que «Jaén es un recién ascendido al que también le está costando adaptarse, pero en su pista muestra mejor cara». El técnico advierte de su carácter coral: «Del base al pívot todos pueden anotar. No depende de una estrella, sino de la aportación colectiva. Habrá que estar serios en cada duelo y asumir mucha responsabilidad individual».

Por su parte, el escolta Álvaro Palazuelos coincidió en el análisis y apeló a la unión del grupo. «Estamos en una racha negativa, pero el vestuario está unido y eso es clave. Necesitamos dar todos un paso adelante, recuperar la confianza y demostrar desde el minuto uno que podemos competir», señaló.

El conjunto extremeño viaja a Jaén con todos sus jugadores disponibles y el propósito firme de transformar las buenas sensaciones de la semana en un resultado que reactive su temporada.