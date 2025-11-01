El Coria se reafirma en La Isla

2 - CORIA: Loscos, Currás (min.67, Benji), Gonzalo Llerena, Iñaki León, Jacobo, Tapia, Sergio Gómez (min.55, Bautista), Dawda (min.67, Mercadal) , Chavales , Adri Pérez (min.67, Hugo López ) y Mba (min. 79, Álvaro Domínguez). 1 - REAL MADRID C: Álvaro, Calleja, Pérez, Liberto (min. 83, Iker Gil), Carlos Rodríguez, Mesonero (min. 57, Sotres), Leiva (min. 57, Castrelo), Ginés (min. 72, Aimar), Izan (min. 83, Enrique) y Jacobo Ortega. GOLES: 0-1: minuto 13, Jacobo Ortega. 1-1:minuto 61, Chavalés. 2-1: minuto 76, Mba. ÁRBITRO: David García (Castilla y León). Mostró tarjetas amarillas a los locales Dawda y Jacobo y a los visitantes Moya, Ginés y Carlos Rodríguez, INCIDENCIAS: Novena jornada del campeonato nacional de liga de Segunda Federación. 1.500 espectadores en las gradas de La Isla. Antes del comienzo del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador del Real Madrid José Manuel Ochotorena.

El Coria continúa mostrando que La Isla es un verdadero fortín. Con su quinta victoria de la temporada, los celestes se colocan provisionalmente en la segunda posición del grupo 5 de Segunda Federación, a tan solo unos puntos del líder, y mantienen su racha perfecta como locales: cuatro partidos, cuatro victorias. La última víctima de los cauriense ha sido el Real Madrid C, al que superaron por 2-1 en un encuentro que tuvo dos mitades muy diferenciadas y en el que la mano del entrenador Rai fue decisiva para conseguir el triunfo.

Desde el inicio, el Coria demostró voluntad y concentración, aunque le costó adaptarse al ritmo y la calidad de los jóvenes madridistas. El césped, rápido debido a las lluvias caídas durante toda la jornada sabatina, favorecía el juego combinativo del filial merengue, que controlaba la posesión con eficacia y buscaba imponer su estilo. Los locales, sin embargo, no se amedrentaron y trataron de mantener el orden defensivo, aunque pronto tuvieron que afrontar el primer gol del partido: en el minuto 13, Jacobo Ortega recogió un balón en el interior del área y lo colocó con precisión fuera del alcance de Loscos, que nada pudo hacer para evitar el 0-1. La grada de La Isla veía cómo su equipo encajaba por primera vez en la temporada en casa, pero la afición celeste no perdió la fe en su equipo.

Susto a los celestes

Durante el resto de la primera mitad, el Real Madrid C se mostró superior en la posesión, moviendo el balón con fluidez y buscando espacios en la defensa local. Sin embargo, los madrileños no generaron ocasiones claras, mientras que el Coria, aunque mostraba más esfuerzo que eficacia, buscaba sorprender al contragolpe. Un momento de tensión llegó en el minuto 30, cuando Mesonero estrelló un disparo en el poste, una acción que mantuvo a la grada en vilo y recordó a todos que, a pesar del marcador, el partido estaba abierto. A partir de ahí, la primera mitad no ofreció mucho más, y los equipos se retiraron al descanso con la sensación de que todo podía cambiar en la segunda parte.

El descanso fue un punto de inflexión. Rai realizó ajustes tácticos que cambiaron por completo la dinámica del partido. El Coria salió decidido a dominar, presionando más alto y dificultando la salida del balón de los madridistas. La intensidad local aumentó y, poco a poco, los celestes comenzaron a imponer su físico y su ritmo. El primer aviso llegó en el minuto 54, cuando Adri Pérez disparó por encima del larguero en una jugada que hizo levantarse a la grada. La mejoría del equipo se reflejaba no solo en la presión y la agresividad en el medio campo, sino también en la confianza con la que los jugadores manejaban el balón.

El tanto del empate

El empate llegó en el minuto 61, y con él, la explosión de alegría en La Isla. Juanjo Chavalés, sin duda el mejor del partido, recibió el balón en el carril interior derecho, recortó a un defensor y colocó un disparo preciso fuera del alcance de Álvaro, estableciendo el 1-1. Era un golazo que reflejaba la calidad individual del jugador de Torreorgaz y la mejoría colectiva del Coria en el segundo tiempo.

El Real Madrid C intentó reaccionar, pero las ocasiones fueron escasas. Loscos mantuvo la portería a cero en una buena intervención al despejar a córner un remate de Moya, en la jugada más clara de los visitantes después del empate. Mientras tanto, el Coria seguía creciendo, y los cambios de Rai reforzaron la frescura física del equipo, asegurando el control total del partido.

En el minuto 76, llegó la jugada decisiva: Hugo López inició una brillante acción por la banda izquierda, superó a su marcador y centró con precisión para que Mba firmara el 2-1 definitivo, su segundo gol de la temporada. La grada celebró con fuerza, y el partido quedó prácticamente sentenciado. A partir de ese momento, el Coria se replegó y apostó por una defensa sólida de cinco hombres, con Llerena, Bautista y Javi Tapia asegurando cada balón en defensa y controlando las embestidas de los cachorros madridistas hasta el pitido final.

Esta victoria refuerza la confianza del Coria como local, un equipo que ha demostrado ser incansable, aguerrido y efectivo en La Isla. La próxima jornada, esplazamiento a Alicante para jugar contra el Intercity.