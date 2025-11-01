El Extremadura redirige su concentración a la liga

Tras la borrachera de emociones de la Copa del Rey, el Extremadura vuelve este domingo a la senda de la liga visitando el siempre difícil campo del Melilla, a partir de las 12.00 horas. Los azulgranas defienden liderato ante un equipo que acaba de cambiar de entrenador y que, pese a tener un alto presupuesto, no ha comenzado nada bien la temporada, pero tiene mimbres para estar más arriba.

Hacer que no despierte de su letargo el Melilla es uno de los objetivos del Extremadura, que tiene que cambiar rápidamente el chip de la Copa del Rey.

«La Copa ya es pasado. Fue una noche mágica que pudimos compartir con toda nuestra gente, pero desde el miércoles estamos pensando en Melilla. Sabemos que será un partido muy complicado y tenemos que sacar los tres puntos como sea» comentaba Ángel Cano, defensa del Extremadura, en la previa del encuentro..

Cano se refirió también al perfil del rival, un conjunto que atraviesa una dinámica irregular pero que ha cambiado de entrenador recientemente. «Estamos en un grupo muy exigente. Ellos tienen equipo para estar arriba y con el cambio de míster seguro que querrán demostrar. Va a ser un partido intenso».

Jugar en Melilla siempre es complejo por la particularidad del desplazamiento. El Extremadura entrenó este sábado a las ocho de la mañana en Almendralejo para después salir rumbo a Málaga en autobús, donde pasadas las tres de la tarde tomaba el vuelo con destino a Melilla. «Estos viajes son siempre complicados y son partidos muy particulares, pero la competición es así para todos y lo afrontamos de la mejor manera» comentaba Manuel Mosquera, director deportivo del Extremadura.

Cisqui no puede contar con los lesionados Álvaro Barrero y Fran Rosales, mientras que fuera de la convocatoria se han quedado Alfon Peral y el juvenil Carlos.

En cuanto al once, Cisqui tiene ahora todavía más variantes que antes y, dependiendo del esquema, todos pueden ser titulares, aunque está previsto que Dieguito, Callejón y Frodo, suplentes en Copa, partan de inicio en Melilla.

Javi Motos se estrena como técnico del Melilla. El cuadro azulino solo ha logrado dos victorias en ocho partidos, pero en su estadio aún no conoce la derrota con esos dos triunfos y dos empates, por lo que se antoja complejo ganar allí. Además, la plantilla del Melilla está ligeramente más descansada que la azulgrana al no haber tenido partido de Copa del Rey entre semana y, durante estos días, la motivación ha subido por saber que quien les visita es el líder.