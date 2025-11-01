El Mérida desbloquea el miedo a ganar fuera

0 - GUADALAJARA: Zarco; Dani Gallardo, Ablanque, Casado (Cañizo, min. 46), Julio Martínez (Batán, min. 59;Víctor, min. 83); Pablo Rojo (Miguel Cera, min. 46), Samu Mayo, Manu Ramírez (Pablo Muñoz, min. 55), Neskes; David Amigo y Borja Díaz. 2 - MÉRIDA: Adrián, Jacobo (Pipe, min. 82), Javi Domínguez, Gaizka, Lancho; Martín Solar (Luis Pareja, min. 82), Beneit; Doncel (Víctor Corral, min. 74), Benny (Areso, min. 64), Chiqui (Manu Rivas, min. 64) y Álvaro García. GOLES: 0-1: min. 7, Casado, en propia puerta. 0-2: min. 30, Álvaro García. ÁRBITRO: Millán Bárcenas Torres (Colegio riojano). Expulsó al visitante Javi Lancho en el minuto 45+3. INCIDENCIAS: Partido disputado en el estadio Pedro Escartín ante 2.345 espectadores.

El Mérida se llevó una meritoria victoria a domicilio en su visita al campo del Deportivo Guadalajara por 0-2, en un partido donde los romanos marcaron ambos tantos antes del descanso gracias a los goles de Casado, en propia puerta, y de Álvaro García, y sufrió la expulsión de su jugador, Javi Lancho también antes del intermedio. Los locales, pese a jugar en superioridad numérica, no supieron superar la solidez en el juego del equipo romano, que gana a domicilio por primera vez esta temporada.

El conjunto emeritense salió jugando con su habitual dibujo táctico de 4-2-3-1 y solo hubo una novedad en el equipo inicial respecto al último once titular que jugó la pasada jornada ante la Ponferradina, dando entrada a Jacobo, que ocupó el lateral derecho, en lugar de Gaizka, que pasó a ocupar el centro de la zaga, formando pareja con Javi Domínguez, mientras que Lancho, defensa central en su último partido, pasó a ocupar el carril zurdo por Vergés, que se sentó en el banquillo. La línea medular no varió con Martín Solar y Beneit llevando la manija del centro del campo y otra línea de tres con Doncel jugando por el extremo derecho, Chiqui por el lado izquierdo y Benny de mediapunta, quedando como jugador más adelantado Álvaro García.

El encuentro comenzó con mucho ritmo y con dos equipos con clara vocación ofensiva. Los acercamientos con peligro no tardaron en llegar en las dos porterías. Los primeros en crear fueron los locales en una buena internada por banda derecha del carrilero Dani Gallardo, que acabó con un remate en el segundo palo de Neskes que se estrelló en el larguero a los 5 minutos. Sin embargo, el equipo romano sorprendió a los morados y se adelantó en una jugada de Martín Solar, cuyo centro fue despejado por Casado, que introdujo el balón en su propia portería.

Partido de cara

El encuentro se le puso de cara para los visitantes en su primera llegada peligrosa. Dos minutos más tarde, el meta Adrián evitó con un paradón el empate de los alcarreños. Los extremeños respondieron en ataque con un remate de Gaizka que se marchó desviado en el 11

El ritmo de juego no tuvo tregua, aunque era el Guadalajara al que le tocaba asumir riesgos para equilibrar la contienda. Su dominio territorial fue creciendo con el paso de los minutos y de nuevo tuvo una nueva oportunidad con un disparo de Manu Ramírez que se marchó desviado en el 20.

La iniciativa del juego la llevó el Guadalajara ante un Mérida que supo aguantar bien la presión de su rival y que se mostró bastante solvente en parcela defensiva. El bloque morado siguió con el control del juego y de nuevo tuvo una buena ocasión para firmar las tablas en otra jugada del incisivo lateral Dani Gallardo, que acabó con un remate suyo al que respondió con otra excelente intervención el portero Adrián.

El segundo y la expulsión

El Mérida supo contener las ofensivas de su rival y en su segundo disparo entre los tres palos aumentó su ventaja con un golazo de Álvaro García en una gran acción individual cuando se cumplió la primera media hora de juego. El partido se le puso de cara a los emeritenses gracias a su solidez en defensa y su letalidad en ataque. Dos disparos a puerta y dos goles.

Sin embargo, el conjunto romano sufrió un revés tras quedarse con un jugador menos. Los locales solicitaron el FVS y el colegiado decidió expulsar con roja directa a Lancho justo antes de llegarse al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, los alcarreños, que realizaron un doble cambio dando entrada a Cañizo y Miguel Cera por Pablo Rojo y Casado, salieron llevando la iniciativa en el juego para tratar de acortar distancias e intentar meterse en el partido. Tuvieron una buena oportunidad con un centro al área de Julio que despejó la defensa visitante, pero el balón casi se coló en su propia portería. El Deportivo siguió presionando en busca del 1-2, pero el conjunto romano se mantuvo firme atrás.

Con el paso de los minutos, el Mérida comenzó a dormir el partido y aplacó el empuje en el inicio del segundo tiempo del Guadalajara, que se vio impotente para encontrar huecos en el muro defensivo de los emeritenses.

Los morados se vieron incapaces de generar ninguna acción peligrosa, pese a jugar en superioridad numérica por la expulsión de Lancho, en casi toda la segunda parte. La única ocasión la tuvieron en el minuto 90 en un gol concedido previamente a Miguel Cera, pero el Mérida solicitó la revisión del FVS y el colegiado decidió finalmente anular el gol que les hubiera dado vida en el encuentro. Al final, el equipo romano volvió a conseguir tres puntos importantes a domicilio y desbloquea de unos ‘miedos’ de esta temporada.