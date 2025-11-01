Paula Josemaría y Ari Sánchez vuelan alto y hacen historia en Egipto

Paula Josemaría y Ari Sánchez volvieron a coronarse campeonas. La extremeña y la catalana se impusieron con autoridad en la final del Premier Pádel P2 de Giza y sumaron su sexto título de la temporada, un triunfo que además las convierte en la única pareja capaz de ganar torneos en los cuatro continentes donde se disputa el circuito: Europa, América, Asia y ahora África.

En la pista egipcia no hubo lugar a dudas. La dupla número dos del mundo firmó un contundente 6-3 y 6-0 ante Alejandra Salazar y Martina Calvo, una pareja que aspiraba a lograr un doble récord histórico: el de la jugadora más veterana y la más joven en conquistar un título de Premier Pádel. Pero frente a la solidez y el ritmo de Josemaría y Sánchez, sus aspiraciones se desvanecieron pronto.

El arranque del partido ya mostró la tendencia. Un break temprano de Paula y Ari, consolidado con un juego en blanco, marcó el terreno. Aunque Calvo consiguió asentarse y equilibrar el pulso, las favoritas se mostraron intratables. Con su habitual agresividad y precisión, dominaron los intercambios y cerraron el primer set tras casi 50 minutos de gran intensidad.

En el segundo parcial no hubo color. Salazar y Calvo dispusieron de dos bolas de rotura en el juego inicial, pero al desperdiciarlas se desmoronaron anímicamente. Desde ese momento, el dominio fue total: diez puntos seguidos de Paula y Ari abrieron un tramo arrollador. En apenas 24 minutos sentenciaron el choque con una superioridad incontestable.

Con esta victoria, Josemaría y Sánchez alcanzan su corona número 43 como pareja —la 17ª en Premier Pádel— y recortan terreno en la pelea por el número uno mundial frente a Gemma Triay y Delfi Brea. Además, consolidan su regreso al máximo nivel tras semanas de altibajos, sin ceder un solo set durante todo el torneo egipcio.

Al término del encuentro, Ari Sánchez destacó la fortaleza mostrada por ambas y Paula Josemaría se mostró emocionada.

El circuito no se detiene. La próxima cita será en Dubai (del 9 al 16 de noviembre), donde la pareja número dos buscará seguir acortando distancias en su batalla por el trono mundial.