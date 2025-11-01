Victoria apurada del Al-Qázeres en un partido de rachas

75 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Raquel Laneiro (16), Inés Ramos (13), Josephine Filipe (13), Lucía Fontela (11), Nerea Liste (17) – cinco inicial — Lucía Méndez (1), Victoria Gauna (4), Clara Prieto (0) y Carmen Suárez (0). 69 - LA CORDÁ DE PATERNA: Clara Ché (0), Marta Llompart (20), Paula Saravia (13), Lorena Segura (12), Piath Gabriel (4) – cinco inicial – Clara Sancho (0), Aminata Traoré (12), Mabel Galiana (0) y Carmen Segura (8). MARCADOR POR CUARTOS: 26-17, 39-26 (descanso), 64-45 y 75-69 (final). ÁRBITROS: Raúl Aguilera Mellado y Saúl Pérez Hernández. Sin eliminadas INCIDENCIAS: Partido de la sexta jornada de la Liga Femenina Challenge disputado en el pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres. Unos 250 espectadores.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura consiguió su cuarta victoria en seis jornadas de la Liga Femenina Challenge al vencer a La Cordá de Paterna NB por un ajustado 75-69. Triunfo, en definitiva, pero para el que hubo que sufrir mucho más de lo que se podía prever en el tramo final del tercer cuarto en el que disfrutaron de una ventaja de 23 puntos.

Y es que solo el baloncesto tiene estas cosas. No hubo relajación ni en las jugadoras ni desde el banquillo, quizás algo de confianza porque los tiros desde el perímetro estaban entrando. Y cuando dejan de entrar, el brazo se encoje, y un equipo con gen competitivo como es Paterna lo aprovecha, le vuelve a dar esperanzas de una victoria que parecía poco antes una quimera.

Pero también lo tiene Al-Qázeres, como demuestra el hecho de pasar hasta tres momentos delicados a lo largo del encuentro, y de lo que va de temporada, y saber sobreponerse a todos ellos.

Minutos de intercambio

Tardaron poco en perderse el respeto los dos equipos y comenzaron un intercambio de canastas en el que estaban algo más acertadas las valencianas que se ponían cinco arriba (4-9). Sin mover el banquillo, las jugadoras de Jesús Sánchez reaccionaron. La presión en el inicio de la jugada contraria les llevaba a sumar hasta tres robos que les permitía anotar con facilidad, mientras que en el aro propio las marcas funcionaban y secaban el ataque valenciano hasta conseguir un parcial de 14-0 que ponía a las locales nueve arriba (18-9). Tras un intento de reacción de Paterna, Raquel Laneiro encontraba su mejor versión y tiraba las cacereñas con hasta 11 puntos en el primer cuarto, para llevar a su equipo al final del primer acto con esa ventaja de nueve puntos (26-17)

Con una defensa muy agresiva conseguía Paterna frenar los ataques de Al-Qázeres que no anotó más que una canasta en la primera mitad del segundo cuarto. Pero el trabajo defensivo del Al-Qázeres era efectivo y las valencianas solo conseguían acercarse a cuatro puntos (28-24). Pero Paterna se había cargado rápidamente de faltas y eso había que aprovecharlo. Las jugadoras de verde buscaban constantemente a Nerea Liste que sacaba una falta tras y otra, que luego aprovechaba bien anotando casi todos los tiros libres de que dispuso. La ventaja subió de forma paulatina hasta una máxima de trece puntos que se marcaba justo a la hora de pasar por vestuarios (39-26).

A poco de iniciar la segunda parte Raquel Laneiro, que estaba siendo la mejor de su equipo sufría un golpe en el estómago y se retiraba para ser atendida. Pero entonces, para que al contrario le quedara claro que el equipo no se iba a resentir, Josephine Filipe e Inés Ramos comenzaron a embocar desde el perímetro e hicieron crecer la ventaja hasta esos +23 (58-35) a falta de poco de tres minutos para acabar el tercer cuarto.

Atasco de las locales

En ese último tramo del tercero ya consiguieron las jugadoras de Paterna resolver el problema defensivo que les estaba llevando a una derrota segura, y redujeron algo la diferencia.

En el arranque del último cuarto se incrementó el atasco del Al-Qázeres y con un parcial de 0-10 metió a Paterna en el partido. Los ataques cacereños eran innecesariamente precipitados y los tiempos muertos de Jesús Sánchez no conseguían hacer reaccionar a su equipo que entró en caída libre hasta reducirse la ventaja a los seis puntos (73-67) a falta de poco más de un minuto. Lorena Segura falló un triple que podría haber dejado la diferencia en sólo tres. Conseguía anotar Lucía Fontela que ponía tranquilidad con ocho arriba a falta de cuarenta segundos, que volvían a ser seis rápidamente. Se perdió el balón rápidamente y, de nuevo Lorena Segura pisó la línea al lanzar un último triple que felizmente para los corazones de la afición cacereña no sumó.