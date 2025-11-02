El Badajoz sigue creciendo pese a empatar en Jerez

Ficha técnica: 0 - JEREZ CF: Jesús Torres; Lecu, Deme, Juanfran, Manu Ferrera, Chema Chávez, Juanan Sancho, Carlos Arias, Víctor González (Juan Roldán, min.81), Chechu, Azize. 0 - CD BADAJOZ: Tienza; Calles, Jesús Sánchez, Lobato, Pata, Álex Galán (Pavón, min55), Barba, Fran Miranda, Bermúdez, Alegría, Abubakar (Borja Domingo, min.55). ÁRBITRO: José Manuel Sabido Serrano (extremeño). Amonestó a los locales Víctor González, Juanfran y Manu Ferrera y a los visitantes Barba y Pata. INCIDENCIAS: En torno a 2.000 espectadores en la Ciudad Deportiva Manuel Calzado Galván de Jerez de los Caballeros.

El Badajoz continúa con su línea ascendente aunque en esta ocasión no pudo celebrar una nueva victoria. El conjunto blanquinegro no pasó del empate a cero en su visita a Jerez de los Caballeros a pesar de llevar a cabo un gran encuentro al que solo le faltó el gol a favor. Alegría fue el futbolista más destacado de los pacenses, que ya suman a la causa a Pavón y a Borja Domingo.

Como lo que funciona es mejor no modificarlo, Marrero saltó al césped de la Ciudad Deportiva Manuel Calzado con los mismos once futbolistas que vencieron en Pueblonuevo por 0-3. En esta ocasión, la novedad estaría en el banquillo. Tras varios meses alejado de los terrenos de juego, Antonio Pavón regresaba a una convocatoria.

El Badajoz protagonizó un inicio muy serio en Jerez. Pese al estado del césped, el cuadro blanquinegro consiguió combinar con acierto en salida de balón, alternando el juego en corto con los envíos en largo buscando a Alegría. El delantero placentino volvió a mostrar un nivel muy alto y dejó un abanico sensacional de controles, quiebros con el cuerpo y descargas que siempre generaban ventaja.

Precisamente Alegría tuvo el 0-1 en sus botas antes de llegar a la primera media hora del partido. El ariete blanquinegro llegaba para rematar un centro de Bermúdez en el área pequeña pero el balón botaba justo antes del golpeo y evitaba su remate.

A pesar de completar una gran primera mitad, el Badajoz se marchaba a vestuarios sin haber podido inaugurar el marcador. Los hombres de Juan Marrero rozaron un nivel muy alto y solo estuvieron erráticos de cara a puerta.

El Jerez mejoró en la segunda parte

La segunda mitad inició con el Jerez más activo en ataque. El cuadro templario no había inquietado demasiado durante los primeros 45 minutos y tras el paso por vestuarios tuvo varios acercamientos peligrosos.

Aunque el Badajoz no inició mal, Marrero no tardó en mover el banquillo y antes de llegar a la hora de partido dio entrada a Pavón y Borja Domingo en detrimento de Álex Galán y Abubakar.

Precisamente Pavón gozó de la acción más clara del Badajoz en la segunda mitad. Pata apuraba línea de fondo tras una buena combinación con Bermúdez y ponía un centro raso que el ex del Villafranca mandaba fuera.

La réplica del Jerez fue aún más peligrosa. Una pérdida del Badajoz en campo rival con el equipo volcado ocasionó un dos contra dos a favor de los templarios. Juanfran cedía para que Chema Chávez se plantara solo ante Tienza y este definía por encima del travesaño en el mano a mano.

La volvió a tener el Jerez por mediación de Juanfran cuando el tiempo reglamentario llegaba a su fin. El eléctrico atacante templario trazaba la diagonal desde el costado izquierdo y finalizaba la jugada con un disparo al palo corto que obligaba a Tienza a emplearse a fondo y mandar el cuero a córner.

El Badajoz acabó el partido en el área del Jerez, pero al igual que durante todo el choque no terminó de encontrar esa acción que le permitiera lograr el que hubiera sido el gol de la victoria. Finalmente, los blanquinegros sumaron un punto que les permite encadenar tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota.

Tercer partido sumando y vuelta al Nuevo Vivero

De este modo, los pacenses cierran su tour de cuatro encuentros consecutivos a domicilio con un balance de 7 puntos de 12 posibles que les sitúan en la decimotercera posición de la tabla.

La próxima semana, el Badajoz regresa al Nuevo Vivero para medirse al Llerenense el domingo a las 19.00.