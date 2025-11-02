El Bosco Mérida acaba con la imbatibilidad del San Antonio

El San Antonio Cáceres perdió el liderato del grupo D-B de la Tercera FEBy también la condición de invicto tras caer ante el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad (71-78). Fue un partido muy igualado y de rachas: los visitantes pasaron de ir 12 arriba al descanso (37-49) a verse ocho abajo después, imponiéndose gracias a su cabeza más fría en la recta final y el acierto de Rodrigo Carretero..

Fue el último encuentro de una jornada en la que hubo otro derbi extremeño el sábado: el clarísimo triunfo del Vítaly La Mar BCBadajoz en la pistas del Hache Publicidad Moraleja (53-90).

El otro equipo pacense de la competición, el CBA Spain, fue apabullado en casa por el Baublock (68-90). Y también perdió el Lithium Iberia Sagrado en la cancha del Alcalá Caja 87 (71-67), con lo que pasa a ser colista y único equipo en el grupo que no ha ganado aún