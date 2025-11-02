Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto. Tercera FEB

El Bosco Mérida acaba con la imbatibilidad del San Antonio

Victoria del BCB en el otro derbi ante el Moraleja y caen CBA Spain y Sagrado

San Antonio Cáceres-Bosco Mérida Patrimonio de laHumanidad.

San Antonio Cáceres-Bosco Mérida Patrimonio de laHumanidad. / Bosco Mérida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El San Antonio Cáceres perdió el liderato del grupo D-B de la Tercera FEBy también la condición de invicto tras caer ante el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad (71-78). Fue un partido muy igualado y de rachas: los visitantes pasaron de ir 12 arriba al descanso (37-49) a verse ocho abajo después, imponiéndose gracias a su cabeza más fría en la recta final y el acierto de Rodrigo Carretero..

Fue el último encuentro de una jornada en la que hubo otro derbi extremeño el sábado: el clarísimo triunfo del Vítaly La Mar BCBadajoz en la pistas del Hache Publicidad Moraleja (53-90).

El otro equipo pacense de la competición, el CBA Spain, fue apabullado en casa por el Baublock (68-90). Y también perdió el Lithium Iberia Sagrado en la cancha del Alcalá Caja 87 (71-67), con lo que pasa a ser colista y único equipo en el grupo que no ha ganado aún

