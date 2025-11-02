El Cacereño se desinfla al final

2-PONFERRADINA: Ángel; Ger Novoa, Andújar (Jorrín, min.78), Boris, Andoni López; Frimpong (Keita, min.65´), Undabarrena, Xemi (Pau Ferrer, min.84), Borja Vázquez (Eneko, min.65); Borja Valle (Mula, min.84) y Cortés (Sergio Benito, min.80). 0-CACEREÑO: Diego Nieves; Emi, Sanvi, Adrián Crespo, Osama (Morales, min.86); Deco (César Gómez, min.82), Rementería, Berlanga, Iván Fernández (Joserra, min.73); Raúl Sanchís (Carlos González, min.73) y Diego Gómez. GOLES: 1-0: minuto 72, Andújar. 2-0: minuto 89, Sergio Benito. ÁRBITRO: Javier Figueiredo Comesaña (Colegio gallego). Tarjetas amarillas a los locales Keita, Boris y Sergio Benito. INCIDENCIAS: Municipal El Toralín. 5.423 espectadores.

El Cacereño encajó una dolorosa derrota en su visita al campo municipal El Toralín ante la Ponferradina por 2-0, en un encuentro donde los bercianos se llevaron la victoria en el tramo final con los goles de Andújar y de Sergio Benito. Es el segundo tropiezo de los verdes a domicilio.

Julio Cobos planteó un sistema táctico con el clásico 4-4-2 y salió con Diego Nieves en portería. Emi ocupó el lateral derecho, mientras que Sanvi y Adri Crespo jugaron en el centro de la zaga, y Osama por la izquierda. En la línea medular, Deco y Rementería jugaron en el doble pivote, con Berlanga e Iván Fernández por las bandas. En ataque Raúl Sanchís jugó como enganche en la mediapunta y Diego Gómez ocupó la posición de delantero centro.

El encuentro arrancó con igualdad en los instantes iniciales de la primera parte y alternativas en el juego. La primera llegada al área fue para el bando local en una internada por la derecha de Ger Nóvoa, que acabó con un centro que no encontró rematador a los 5 minutos.

Primera ocasión para Emi

La respuesta en ataque no se hizo esperar para los extremeños, que realizaron su primer remate a puerta entre los tres palos del lateral diestro Emi, quien lanzó un fuerte disparo que atrapó sin problemas Ángel en el 6. El partido se jugó con mucho ritmo, con dos equipos que no se guardaron nada y que buscaron con ambición el marco contrario. El Cacereño pareció tomar el mando poco a poco, aunque la Ponfe se mostró peligrosa cada vez que se acercaba a la portería rival. Los cacereños volvieron a crear peligro cuando se cumplió el primer cuarto de hora de la primera parte en una galopada por la izquierda de Osama en un centro raso peligroso que detuvo con seguridad el meta local.

Los de Julio Cobos consiguieron tener el control del juego por momentos y lograron frenar las acometidas ofensivas de la Ponferradina, que no encontró con claridad inquietar el marco defendido por Diego Nieves. El Cacereño dispuso de una nueva aproximación peligrosa al filo de la media hora de partido en un potente disparo de Iván Fernández, que se encontró con la oposición de Andoni López, que rechazó finalmente el balón, que buscaba la portería rival.

El encuentro volvió a entrar en una fase de igualdad, sin que ninguno de los contendientes encontrara con facilidad el camino del gol. Al filo del descanso, se produjo la primera jugada polémica porque la Ponferradina pidió la revisión con el VAR de una posible mano dentro del área de Rementería, pero finalmente el colegiado no vio nada punible. El partido llegó al final de la primera parte con empate sin goles.

El segundo acto

Después de la reanudación, el partido siguió con la misma dinámica de juego, aunque les faltó claridad de ideas en ataque en este inicio de la segunda mitad, aunque el conjunto blanquiazul dispuso de su mejor ocasión para desnivelar la contienda en un latigazo de Borja Vázquez, que obligó a realizar una gran estirada al portero Diego Nieves, que evitó el 1-0 a los 56 minutos. A partir de entonces, el encuentro se animó y los bercianos pidieron el VAR por segunda vez en la segunda jugada polémica por otras manos dentro del área de un defensor visitante a los 58 minutos, pero de nuevo el árbitro no vio penalti.

La Ponferradina tuvo un acercamiento peligroso con un disparo de Eneko, que entró en la segunda parte, que se marchó desviado en el 67. El conjunto leonés consiguió adelantarse en el marcador a los 72 minutos en un saque de esquina botado por Keita, que remató a bocajarro dentro del área el central Andújar al fondo de la red ante las dudas de la defensa extremeña.

Los dos entrenadores movieron ficha desde el banquillo y los extremeños debían volcarse más sobre el área rival para buscar el empate, que casi encontró en un disparo raso de Diego Gómez, que se marchó fuera rozando el poste en el minuto 86.

Sin embargo, la Ponferradina no perdonó y consiguió sentenciar el partido en el 89 en un fallo defensivo de Sanvi, que fue aprovechado por Sergio Benito, que había entrado en la segunda mitad, para batir a Diego Nieves. El colegiado descontó ocho minutos, pero el Cacereño no vio la forma de superar el entramado defensivo de los bercianos, que finalmente se llevaron los tres puntos.