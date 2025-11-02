El Cacereño Femenino cede un empate de mala fortuna

1-CACEREÑO FEMENINO: Delia Baz, Noko (Cora Jiménez, min. 56), Leivis, Bella, Midori, Caicedo (Sara Rubio, min. 46), Victoria Arévalo (Yorladiz, min. 46),Carmen Acedo, Nerea (Yui, min. 65), Sara Carrillo (Ida, min.86) y Lezcano. 1 –TENERIFE FEMENINO B: Ariana Álvarez, Martorell, Lidia Sánchez, Moneyba, Martín, Pola, Noe Salazar, Esther García (Carmen, min. 91), Lara (Muni, min. 91), Paula Hernández (Nuria Pon, min. 69) y Adriana Méndez (Gasienica, min. 75). GOLES: 1-0: Midori, min. 51; 1-1: Esther García, min. 89. ÁRBITRA: Mireya López Reche (Comité murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a las jugadoras locales Nerea, Caicedo y Leivis, y a las visitantes Lidia Sánchez, Martorell y Gasienica. INCIDENCIAS: Partido de la octava jornada de la Primera Federación Femenina celebrado en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres ante unos 250 espectadores.

El Cacereño Femenino vio como el Tenerife B le empataba el partido de la Primera Federación Femenina en el último momento, de la forma más cruel, en una jugada de malísima fortuna para la portera cacereña Delia que, hasta entonces, había cuajado un partido inmaculado.

No había sido el mejor partido de las Ernesto Sánchez, pero parecía que iba a ser suficiente para superar al filial canario que tuteó a las locales en algunos tramos del encuentro.

El partido arrancó con las intenciones del Cacereño de empujar a su rival hacia su área. Sara Carrillo estuvo a punto de convertir un gol antológico de falta, pero su magnífico disparo fue igualmente respondido con una excelente parada de Ari Álvarez.

Pronto el Tenerife B dio muestras de que no se iba a limitar a defender en su campo y comenzaba a salir combinando con esa calidad que atesoran todos los filiales del grupo. Pero el equipo de Ernesto Sánchez se posicionaba bien y se anticipaba para evitar que las rápidas delanteras chicharreras pudieran encontrar espacios.

Mediada la primera parte, al técnico cacereño no le complacía el desarrollo del juego y subió la zona de la presión, pero las tinerfeñas la evitaban con solvencia, aunque solo conseguían crear peligro en una falta desde la esquina del área que lanzó Noe Salazar y Delia detuvo.

Partido abierto

Se abría el partido hacia el último tramo de la primera parte. El Cacereño culminaba dos llegadas con sendos disparos desde fuera del área de Sara Carrillo y Nerea que pusieron en aprietos a la portera visitante. El filial aprovechaba este tramo con algo más espacios y consiguió enviar el balón a la red contraria en una contra que finalizaba Esther García en posición de adelantada.

Poco antes del descanso, la tinerfeña Adriana Méndez intentó una vaselina desde la frontal del área que se marchó junto al poste.

Segunda mitad

En la reanudación, Ernesto Sánchez ratificó que no le había gustado el primer tiempo y modificaba su centro del campo con dos cambios en los que Caicedo y Victoria Arévalo dejaban su sitio a Sara Rubio y Yorladiz, y surtían efecto de inmediato. El Cacereño pasaba a ser dominador y a llegar con espacios para Yorladiz y Nerea.

Y así llegó el gol. Un centro chut de Nerea obligó a la porterra visitante a meter la manopla cuando el balón se colaba en la portería. En la misma jugada, le volvió a llegar el balón a la capitana que puso el centro para que Midori, en el primer palo, cabeceara al fondo de la portería.

Tardó en reaccionar el Tenerife B que sólo conseguía generar inquietud a balón parado. Pero el partido seguía controlado por las locales que seguían sin conceder espacios, pero sin tampoco crear más peligro. Pero el Tenerife tuvo la ocasión más clara para empatar en un saque de banda rápido que llegó a Paula Hernández y su disparo se fue cruzado por centímetros.

Volvía a abrirse el partido y el Cacereño inquietaba con las llegadas de Yorladiz, pero la defensa canaria las desbarataba, comandada por la central originaria de Cabezuela del Valle y ex del Cacereño, Lidia Sánchez. En una indecisión a la hora de despejar el balón en la zaga local, Esther García conseguía puntear el balón que se iba hacia dentro, pero Leivis llegó para evitar que traspasara la línea de gol. Yorladiz culminó una contra desde el pico del área, y su disparo se fue junto al poste.

Ya en el tramo final, y con la sensación de que podría llegar el gol en cualquiera de las dos porterías, y esa lotería le tocó al filial. A punto de cumplirse el noventa, en un balón en largo al que llegaba en ventaja la portera cacereña Delia para despejar, se aliaron los demonios del fútbol para que Delia tropezara y Esther García aprovechara para empatar sin oposición. El golpe fue durísimo para las cacereñas que se afanaron en arropar a su compañera desolada.