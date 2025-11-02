El Colegio San José suma su primer triunfo en Segunda Femenina de fútbol sala

Isabel Palacios, Aurora Campos y Laura Diz han sido las goleadoras en el primer triunfo de la temporada del Colegio San José en el grupo 1 de Segunda Femenina. En la jornada 7 el conjunto cacereño se ha impuesto 3-0 al Gran Canaria Teldeportivo, una victoria que servirá para recuperar la confianza de un equipo que había tenido un inicio de curso bastante complicado.

Mientras, en Segunda B, el panorama sigue siendo el mismo de semanas anteriores, es decir, triunfo del Grupo López Bolaños (ya son seis en las ocho jornadas anteriores) y derrota, sexta del curso, del Jerez.

Clasificaciones. / EP

El equipo de Fuente del Maestre se ha impuesto en un partido con muchos goles, al Cobisa (5-6), colista de la clasificación y único equipo que aún no ha celebrado victoria alguna. Manuel, en dos ocasiones, Álex, Apa, Javi Carrillo y Richi marcaron en un duelo donde los extremeños tuvieron que sufrir hasta el final por el empuje de su rival. El Jerez, mientras tanto, perdió 6-1 en su visita al Cartón Balandin - Villalba. Sebastián Bancalero hizo el único tanto de los templarios, que el próximo fin de semana volverán a viajar.

Y en juveniles, derrota del Cáceres Universidad en un partido con muchísimos goles ante el Club Deportivo Básico Rivas (11-5).