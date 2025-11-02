Fútbol sala
El Colegio San José suma su primer triunfo en Segunda Femenina de fútbol sala
El Grupo López Bolaños consigue una nueva victoria y el Jerez vuelve a perder en Segunda B
El Cáceres Universidad cae de nuevo en la División de Honor de juveniles
Isabel Palacios, Aurora Campos y Laura Diz han sido las goleadoras en el primer triunfo de la temporada del Colegio San José en el grupo 1 de Segunda Femenina. En la jornada 7 el conjunto cacereño se ha impuesto 3-0 al Gran Canaria Teldeportivo, una victoria que servirá para recuperar la confianza de un equipo que había tenido un inicio de curso bastante complicado.
Mientras, en Segunda B, el panorama sigue siendo el mismo de semanas anteriores, es decir, triunfo del Grupo López Bolaños (ya son seis en las ocho jornadas anteriores) y derrota, sexta del curso, del Jerez.
El equipo de Fuente del Maestre se ha impuesto en un partido con muchos goles, al Cobisa (5-6), colista de la clasificación y único equipo que aún no ha celebrado victoria alguna. Manuel, en dos ocasiones, Álex, Apa, Javi Carrillo y Richi marcaron en un duelo donde los extremeños tuvieron que sufrir hasta el final por el empuje de su rival. El Jerez, mientras tanto, perdió 6-1 en su visita al Cartón Balandin - Villalba. Sebastián Bancalero hizo el único tanto de los templarios, que el próximo fin de semana volverán a viajar.
Y en juveniles, derrota del Cáceres Universidad en un partido con muchísimos goles ante el Club Deportivo Básico Rivas (11-5).
- La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
- Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: 'Estamos destrozados
- Dos hermanas de Calamonte abren en Mérida una casa de comidas caseras cuyos platos causan furor
- Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz
- Extremadura, Castilla y León y Andalucía se unen para impulsar la 'economía plateada'
- Condenado a 9 meses de prisión por calumnias e injurias hacia el alcalde de Malpartida de Plasencia
- Comilona multitudinaria en Mérida con más de 900 invitados
- Las Hurdes se prepara para tres días de feria con miel, folclore y tradición