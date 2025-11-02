El Extremadura conserva el liderato con un empate en Melilla

Ficha: Melilla 0-0 Extremadura MELILLA: Olmedo; Muñiz, Qundimil, Ortolá, Julio Iglesias, Abreu, Pitu (Alvarito, m.55), Claverías (Espínola, m.70); Dago (Chavarría, m.70), Tovar, Pelón. EXTREMADURA: Cristian; Samu Hurtado (Robe Moreno, m.83), Carlos Cordero, Cano, Tala, Luis Nicolás, Zarfino, Callejón (Marco Manchón, m.58), Barace, Usama (Dieguito, m.58), Frodo (Maikel (m.80). ÁRBITRO: Enrique Pareja (andaluz). Amonestó con amarilla a los locales Ortolá, Tovar, Alvarito y Abdelah; y a los visitantes Luis Nicolás y Dieguito. INCIDENCIAS: 2.000 personas en el estadio Álvarez Claro de Melilla.

Cuando no se puede ganar, lo mejor, es tratar de no perder. Algo parecido le ocurrió al Extremadura en Melilla, después de un empate sin goles que sigue dejando líder a los azulgranas del grupo cuarto de Segunda Federación, culminando una semana de ensueño tras su victoria copera ante Las Palmas y solventar con un punto importante su salida difícil a Melilla. Lo tuvo para ganar el Extremadura en tramos de partido, pero también lo tuvo para perder, especialmente en el descuento, donde una mano salvadora de Cristian Rodríguez salvó un punto para los de Almendralejo.

Cisqui, al que no le tiembla el pulso, volvió a tirar de cambios en el once inicial demostrando, con pruebas, que en este Extremadura no existen ni titulares ni suplentes. Luis Nicolás tomó el timón en el volante y Usama entró de inicio en la banda. Gente joven al poder.

Fue un partido con ritmo, alternancias, pero sin ocasiones que desabrocharan los cinturones de seguridad. La primera de ellas la tuvo Callejón, con un disparo lejano que obligó a una buena parada de Olmedo.

El Melilla tuvo momentos de partido. Sus mejores internadas aparecieron por el costado izquierdo con Pitu como hombre más incisivo. Suyo fue un centro que Dago remató fuera dentro del área pequeña en una buena ocasiones de los locales.

El Extremadura no llegaba con claridad al área, pero tampoco sufría en exceso. Clavería lo volvió a intentar para el Melilla con un chut lejano desde la frontal que atrapó Cristian sin problemas.

La mejor ocasión para el Extremadura en la primera parte, y casi en el partido completo, fue para Samu Hurtado. El almendralejense, que fue de los mejores de los azulgranas en Melilla, aprovechó un saque de banda para tirar una pared con Zarfino, apurar línea de fondo, hacer un recorte seco a su par y, algo escorado, pegar un zapatazo con la zurda que se marchó por encima del larguero por muy poco. La mejor oportunidad de los de Cisqui en Melilla.

Seguros

Ni Melilla ni Extremadura concedieron errores durante el encuentro y las defensas, claramente, se impusieron a los ataques en todo momento.

Salió bien en la segunda parte el Extremadura, mandando en el centro del campo con Luis Nicolás y Zarfino y generando algunos espacios en ataque. Luis Nicolás tuvo un disparo desde la frontal que repelió Olmedo y, acto seguido, Samu Hurtado chutó fuera también en una buena posición para el golpeo.

Otra buena opción del Extremadura llegó en el minuto 54, tras una apertura de Callejón a la derecha, un pase de Barace precioso por delante de la defensa y Frodo, por muy poco, no llega con la puntera para desviar a gol.

Movió Cisqui el banquillo en busca de frescura. Dieguito entró por Usama y el solanero, de inicio, buscó muchos balones para generar peligro con centros. Marco Manchón entró por Callejón y le dio verticalidad al equipo, aunque con menos brillantez que en ocasiones anteriores.

A la salida de un córner, Tala remató a las manos de Olmedo un buen centro de Dieguito. El propio Diego puso con música una pelota colgada al área a la que Zarfino no llegó de cabeza por centímetros. Cuando el Extremadura tocaba y maniobraba la pelota, el Melilla sufría. Pero a los de Cisqui les faltó clarividencia en el último pase y más llegada.

En defensa, los azulgranas cometieron pocos errores. Eso sí, un gran pase de Julio, el mejor del Melilla en el partido, habilitó a Dago sólo en el mano a mano ante Cristian, pero el delantero del Melilla picó por arriba del larguero la pelota en una gran oportunidad.

Entró el partido en el último cuarto de hora con muchas indecisiones. El Melilla, ante el líder, estaba dejando buena imagen y no quería que un error diera al traste con el trabajo realizado en el debut de Javi Motos como entrenador. El Extremadura, en cambio, sabía que el emapte en un campo como el del Melilla siempre es un resultado que puedes hacer bueno en casa y no quería perder el trabajo bien hecho, máxime en una semana donde los esfuerzos se han multiplicado con la Copa del Rey.

Todavía tuvo que sufrir en el descuento el Extremadura. Le salvó Cristian, un portero que se ha ganado la titularidad en estos partidos por delante de Robador. Tras hacer un gran partido en Copa, en Melilla se doctoró con una soberbia parada en el descuento que salvó un punto de oro para un Extremadura que, con menos brillo, sigue líder de su grupo.