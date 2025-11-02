Un inicio horrendo del Barça lo condena ante el UCAM Murcia

Un primer cuarto muy desacertado del Barça (16-34) acabó resultando decisivo ante el UCAM Murcia que se llevaba una apurada victoria del Palau a pesar del corazón del equipo (78-81) y rompía la buena dinámica azulgrana.

Con un arbitraje muy malo y que sacó de sus casillas al Palau, el equipo reaccionó en el cuarto final, 'secando' al cuadro de Sito Alonso (17-8) pero no pudo darle la vuelta a tiempo, con Shengelia como mejor jugador blaugrana (21 puntos y 22 de valoración) y que además acababa lesionado.

Con Joel Parra, Brizuela y Willy Hernangómez en el quinteto titular, el Barça arrancó al ralentí, ante un UCAM Murcia mucho más centrado en todas sus acciones y con mucho acierto en el tiro, cosa que le permitió coger el mando del marcador muy pronto, obligando a Joan Peñarroya a parar el encuentro (4-12).

Joel Parra lograba el primer triple blaugrana, aunque UCAM seguia mandando con buenas acciones dentro y desde la distancia. La defensa del Barça todavía no había aparecido (10-19) mientras Juani Marcos cogía la batuta del equipo para dar descanso a Satoransky, un tanto desaparecido en esos primeros minutos.

El equipo azulgrana necesitaba claramente un revulsivo, y Myles Cale entraba en pista junto a Jan Vesely, con la renta más amplia para los visitantes (10-23). Nada funcionaba para los blaugrana, muy fallones en ataque y sin imponerse en defensa. Punter y el MVP de la Euroliga, Shengelia, hacían su primera aparición en pista con la máxima visitante (10-25).

Brizuela entró en el equipo titular, pero no estuvo acertado al inicio, igual que todo el equipo / FCB

Vesely, descalificado

El Barça intentaba ser más agresivo pero lo cierto es que UCAM, con algunas decisiones polémicas de los colegiados, cerraba el primer cuarto con claro16-34 en un inicio nefasto de los blaugrana. Sin defensa y poco acierto ofensivo, el duelo empezaba muy cuesta arriba para los de Peñarroya.

Un triple de Juani Marcos trataba de cambiar la dinámica del duelo (21-37) aunque el arbitraje se convirtió en protagonista al expulsar a Jan Vesely en una doble técnica sin ningún sentido que enervó al Palau.

Peñarroya, muy enfadado, también recibía una técnica en un inicio del segundo cuarto realmente nefasto para el Barça, con el UCAM Murcia doblando a los blaugrana en el electrónico con su máxima renta (21-42).

Shengelia tuvo unos buenos minutos pero no pudo tirar solo del equipo / FCB

Marcador muy adverso al descanso

Con más corazón que juego, el Barça trató de reaccionar. Más activo en defensa e incisivo con Shengelia primero y Brizuela después, lograba acercarse (42-54). Aunque al descanso, un doloroso 42-56 dejaba el duelo muy cuesta arriba para el Barça.

Tras el descanso, el Barça jugó sus mejores minutos, agresivo en defensa y con acciones triples, reduciendo la renta a nueve, lo más cerca que estuvo del cuadro murciano (49-58). Aunque UCAM Murcia reaccionaba rápido sin dejar acercar demasiado a los blaugrana (53-69).

Los azulgrana imprimían más velocidad al juego pero la clave era detener el ataque del UCAM, que seguía anotando, aunque con más problemas (57-71). Satoransky veía más aro con Clyburn 'desaparecido' y Shengelia volvía a tirar del equipo para acercarles de nuevo (61-71) dejando abierta la puerta en el último cuarto (61-73).

Reacción final blaugrana

El Barça se acercaba a 10 puntos (67-77) pero no lograba romper esa barerra mientras los minutos se escurrían rápido. Finalmente lo lograba a 5:56 del final con el Palau empujando al equipo y con un dos más uno de Joel Parra (72-77). La victoria parecía ahora posible.

El Barça erraba tres triples tratando de dar caza a un UCAM tampoco sacaba rédito notando la presión del Palau y que el final se acercaba, totalmente 'seco' en ataque. Shengelia sacaba un dos más uno para meter el miedo total a los visitantes (74-77). El georgiano era el hombre que volvía a hacer creer al Palau a 1:15 del final (76-77).

El georgiano fallaba un triple para empatar y se iba lesionado en los segundos finales. Aún tuvo el barça un triple final para empatar el duelo, pero falló Brizuela y UCAM se llevaba el duelo por la campana (78-81). El corazón blaugrana del último cuarto no fue suficiente en un inicio que condenó a los de Peñarroya.