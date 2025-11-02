El Jaraíz, implacable, más líder tras su goleada

El Jaraíz goleó 4-1 al Villafranca y encabeza la clasificación tras romperse la igualdad a puntos con el Don Benito que empató 1-1 en Puebla y del Villanovense que perdió 0-1 con el Moralo. Además sin goles terminó el Jerez-Badajoz, resultado que frena la escalada del equipo de la capital pacense que sigue lejos de la zona noble. Por abajo parece descolgarse el trío que forman Montehermoso, Calamonte y Pueblonuevo. Esta novena jornada se abría el sábado con la victoria del Llerenense por 2-0 frente al Atlético Pueblonuevo (goles de Javi Duro y Adrián).

Jaraíz 4-Villafranca 1

Los veratos repiten el asalto con éxito el liderato que el año pasado por estas fechas le llevó finalmente a ser Campeón de Invierno. Con solvencia derrotó el Jaraíz a un Villafranca que defendía su plaza en el grupo cabecero. Al descanso contundente 3-0 con los goles de Luismi (minuto 27), Pedroso (min. 31) y Fran Castro (min. 39). May hizo el cuarto tanto local al inicio de la segunda parte (min. 4) y en propia meta llegó el gol del honor de Villafranca (min. 62).

Puebla 1-Don Benito 1

El marcador solamente se movió en la primera parte. Manu Soltero adelantó pronto a los de Puebla de la Calzada (min. 3) y Rubén Sánchez hizo el tanto del Deportivo (min. 22). Volver a empatar, como hicieron ambos en la anterior jornada, les hizo compartir un sentimiento de frustración por el punto sumado. Cuatro jornadas sin ganar lleva el Puebla (tres empates en este periodo) y el Don Benito es superado por el Jaraíz pero a su vez adelanta a su vecino de Villanueva de la Serena.

Villanovense 0-Moralo 1

Llegaban alicaídos los de Navalmoral tras el pinchazo en casa siete días atrás, pero lograron su primer triunfo de la temporada fuera de casa con una sonada victoria en un campo en el que nadie había puntuado esta temporada. Frenazo a las aspiraciones del equipo villanovense que le aparta del coliderato. Moha, en el minuto 84, marcaba el tanto de la victoria visitante. El Moralo reactiva sus opciones de unirse al grupo de los mejores.

Gévora 2-Azuaga 2

Alternativas en el marcador en un igualado partido que terminó con reparto de puntos. Sigue sumando el Gévora en buena línea de puntuación, mientras que no ganar le impide al Azuaga consolidar su escalada en la tabla. Josito adelantó a los locales con el 1-0 (min. 27) al descanso. Remontada azuagueña con los tantos de Vera (min. 60) y Konaté (min. 78). Finalmente Liberal marcó en el minuto 90 el 2-2 definitivo.

Cabeza del Buey 1-Montijo 0

Tercer triunfo seguido del Cabeza del Buey, que aumenta el valor de los cuatro empates anteriores para diseñar una nada despreciable gran racha. El Montijo sigue con su escaso rendimiento fuera de casa. A cinco minutos del intermedio, de penalti, marcó Jhoan Cadavid el único tanto de este partido para dar una nueva alegría a los aficionados locales.

Jerez 0-Badajoz 0

No hubo goles en un enfrentamiento que nombra al Jerez Rey del Empate (seis igualadas en nueve partidos) y deja al Badajoz sin una tercera victoria consecutiva que le hubiera dado más lustre a su recuperación. Los de Jerez de los Caballeros siguen en la zona baja, porque sumar de uno en uno no les permite remontar en la tabla y el Badajoz vuelve a sembrar dudas sobre el tiempo que tardará en llegar a la zona alta de la tabla, como claro objetivo único.

Montehermoso 1-Diocesano 1

Otro empate que no dejó satisfecho a ninguno de los dos contendientes. En la primera parte ventaja local con el tanto de Luis (min. 16); en la segunda Adri sacó provecho a un libre indirecto a corta distancia para hacer el 1-1 (min. 70). El “Monte” se estanca en el trío de cola y el “Dioce” sufre al aumentar su desventaja con el grupo protagonista en la zona alta.

Calamonte 1-Santa Amalia 2

Sigue siendo el equipo calamonteño el único equipo que todavía no ha ganado ningún partido en lo que va en esta liga. La remontada al gol local permitió por su parte a los amalienses sumar tres puntos para seguir cerca de la zona alta. Soga, de penalti, adelantó a los locales (minuto 13) para el 1-0 al descanso. Luego doblete de Joselu (minutos 63 y 73) que daba el triunfo al Santa Amalia.