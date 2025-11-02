El Licenciados recupera el liderato de Primera

El CP Licenciados Reunidos volvió este fin de semana a la senda de la victoria y al liderato de la clasificación en Primera División de voleibol femenino tras imponerse por 3-0 al Voley Playa Madrid, en un encuentro vibrante entre dos de los equipos más en forma de la categoría, que antes del partido ocupaban la segunda y tercera posición respectivamente.

Después del parón de la semana pasada y de la primera derrota de la temporada en Burgos, el conjunto cacereño aprovechó las dos semanas de trabajo para reencontrarse con su mejor versión. Y lo hizo en un duelo de altos vuelos frente al segundo clasificado, en el que las colegialas mostraron una gran solidez y temple en los momentos decisivos.

El partido estuvo marcado por la igualdad en todos los parciales (25-20, 25-23 y 25-22), con ambos equipos ofreciendo un alto nivel de juego y una intensidad constante. Ninguno lograba despegarse en el marcador hasta los compases finales de cada set, donde las cacereñas impusieron su ritmo y acierto para cerrar el encuentro con autoridad.

Con orgullo

Con esta victoria, el Licenciados Reunidos, entrenado por Juan Pedro Martín y basado en sus canteranas locales, suma tres puntos de oro que le permiten regresar a lo más alto de la tabla y recuperar sensaciones tras el tropiezo en Burgos. Desde el club valoran el triunfo como un paso importante en la trayectoria colegial. “Estamos muy contentos por el rendimiento del equipo. Era muy importante sobreponerse al resultado de Burgos y recuperar sensaciones de competitividad, y lo hemos conseguido. El liderato es anecdótico porque nuestro objetivo sigue siendo la permanencia, pero disfrutamos del camino y estamos orgullosos de que ahora mismo dicho camino nos sitúe arriba. Es señal de que se están haciendo las cosas bien.”

Más allá de los números, la victoria dejó una sensación de orgullo y pertenencia en la grada. El pabellón celebró el esfuerzo y la entrega de unas jugadoras que demostraron carácter, compromiso y ambición. El liderato es, sí, "un premio simbólico, pero también el reflejo de un grupo que cree, trabaja y crece jornada tras jornada", dicen desde el Licen.