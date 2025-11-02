Baloncesto en silla de ruedas
El Mideba Extremadura debuta con una sólida victoria ante el Santa Cruz Tenerife
El conjunto pacense dominó de principio a fin en su estreno liguero y deja buenas sensaciones para una temporada que promete (73-52)
El Mideba Extremadura arrancó la temporada en la Superliga de baloncesto en silla de ruedas con una contundente victoria ante el Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CBC (73-52). El equipo pacense, que debutaba en casa, ofreció un juego coral, intenso y muy efectivo, dominando el encuentro de principio a fin.
Desde el primer cuarto, el conjunto dirigido por Álex Carrillo impuso su ritmo y dejó claro su potencial ofensivo y defensivo. Tras un inicio equilibrado, con canastas de Álex Mendoza para los visitantes y de Nelson Solórzano para los locales, el Mideba pisó el acelerador para cerrar el periodo con un contundente 24-5. La intensidad defensiva y la precisión bajo el aro marcaron la diferencia.
En el segundo cuarto, el capitán Rodrigo Pérez —máximo anotador del encuentro con 42 puntos— y Solórzano mantuvieron el control del ataque extremeño. Aunque Mendoza volvió a destacar por los tinerfeños con acciones de mérito, el Mideba mantuvo la compostura y amplió su ventaja al descanso (42-18).
Tras el descanso
El tercer parcial trajo la mejor versión del Santa Cruz, con Daniel Esteban (22 puntos) y Petrut Chichirita buscando recortar distancias. Sin embargo, la solidez defensiva del Mideba y el acierto en la rotación evitaron que el marcador se ajustara. En el último cuarto, Esteban, Rincón y Mendoza intentaron mantener el pulso, pero la superioridad local fue incuestionable. Solórzano cerró el partido con el último tanto, firmando el 73-52 definitivo.
Por parte del Mideba Extremadura, anotaron: Rodrigo Pérez (42 puntos), Jairo Hernán Lázaro (12), Nelson Solórzano (8), Ángel Hernández (5), John Rincón (4) y David Batista (2). En el cuadro tinerfeño destacaron Daniel Esteban (22), Álex Mendoza (18), Petrut Chichirita (4), Faustino Padrón (4), Jonay Ramallo (2) y Alejandro Estévez (2).
Con este triunfo, el Mideba Extremadura suma sus dos primeros puntos y demuestra que llega a la temporada con fuerza, equilibrio y ambición. La narración del encuentro corrió a cargo de Daniel Chaves, que transmitió en directo la emoción de este brillante debut para la afición pacense.
- Dos hermanas de Calamonte abren en Mérida una casa de comidas caseras cuyos platos causan furor
- Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: 'Estamos destrozados
- Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz
- La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
- Extremadura, Castilla y León y Andalucía se unen para impulsar la 'economía plateada'
- Condenado a 9 meses de prisión por calumnias e injurias hacia el alcalde de Malpartida de Plasencia
- Las Hurdes se prepara para tres días de feria con miel, folclore y tradición
- El juzgado requiere a una asociación de cazadores de Cáceres condenada que indemnice al ayuntamiento