Orgullo en el Al-Qázeres por «tres cuartos muy brillantes»

Jesús Sánchez, entrenador del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, destacó respecto a la victoria de su equipo ante La Cordá Paterna este sábado (75-69) que los tres primeros cuartos habían sido «muy brillantes». El resultado permite a las cacereñas subir una posición en la Liga Femenina Challenge y situarse así séptimas.

«Hemos hecho un partido de tres cuartos muy brillantes, consiguiendo una gran ventaja, jugando un gran baloncesto y siendo solidarias, defendiendo duro. Así es que estamos muy contentos. Lo que pasa es que en el cuarto hemos pecado de relajación, de dejarnos ir, de empezar en demasiada alegría demasiado pronto. Nos han metido el miedo en el cuerpo y nos ha tocado sufrir un poco al final. Espero que eso nos sirva de aprendizaje a todos: a nosotros, a ellas, incluso al público. En un momento en el que estábamos todos tan eufóricos, nos ha entrado mucho miedo cuando les han puesto al partido de nuevo en juego, que era lo normal», explicó el técnico.

El Al-Qázeres - Paterna, en imágenes / Carlos Gil

No quiso Sánchez destacar a ninguna jugadora, quedándose con el conjunto. «Nos hemos ido agarrando a distintas jugadoras en distintos momentos, todas contribuyendo desde un momento del partido, lo cual me alegra mucho. Es lo que vamos a necesitar durante el año», indicó.

Ahora el equipo preparará con esta alegría el próximo encuentro, que será la visita al Domusa Teknik el sábado a las 18.00 horas. Será un partido muy indicativo de lo que puede hacer el Al-Qázeres esta temporada: su balance es de un satisfactdorio 4-2 y enfrente tendrá a un rival que está por ahora en 2-4, quizás por debajo de lo esperado en principio.