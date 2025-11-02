Sinner conquista París y arrebata el número uno del mundo a Alcaraz

Cuando el cielo se cierra sobre su cabeza, no hay tenista en el mundo como Jannik Sinner. La feroz y equilibrada rivalidad generacional que mantiene con Carlos Alcaraz se desnivela claramente a su favor en los torneos 'indoor', en los que el italiano es el rey: nueve a uno en títulos bajo techo. Lo ha vuelto a demostrar este domingo en el Masters 1000 de París, que curiosamente se le había resistido hasta ahora, cobrando el premio extra de convertirse, a partir de mañana, en el número uno del ranking, que estaba en manos de Carlos desde el US Open, ocho semanas.

La sorprendente eliminación de Alcaraz en primera ronda ante Cameron Norrie le abrió al italiano la posibilidad de desbancarle al frente al ranking. Y no la ha desaprovechado, completando en La Défense un torneo casi perfecto, sin ceder un solo set, humillando a Sascha Zverev en semifinales (6-0 y 6-1) y cumpliendo los pronósticos ante Felix Auger-Aliassime en la final (6-4 y 7-6).

Jannik Sinner, en la final de París. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Las cuentas para el número uno

Sinner cuenta ahora con 250 puntos de renta sobre Alcaraz (11.500 frente a 11.250), pero la ventaja para el murciano es que él solo defiende 200 en las ATP Finals que se celebran entre el 9 y el 16 de noviembre por los 1.500 del italiano. Resumiendo, Alcaraz acabará el año como número uno si es capaz de ganar tres partidos (los tres de la 'round robin' o dos de ellos y la semifinal) en Turín. Si no lo hace, aunque perdiera todos sus partidos, también lo conseguiría siempre que Sinner no revalide la Copa de Maestros que consiguió hace un año.

Lo más probable, lo más lógico, en definitiva, es que el liderazgo de Sinner en el ranking solo dure dos semanas, virtualmente incluso menos y que Alcaraz acabe el año como número uno. Las mayores dudas las sembró el propio tenista español con su batacazo ante Norrie. Nunca se ha sentido cómo el murciano bajo techo, aunque la nueva pista del Masters de París, trasladado este año de Bercy a La Défense, condiciona la predicción, "más lenta que Montecarlo", se sorprendió el murciano, pues pasaba por tener una de las pistas duras más rápidas del circuito.

Primer Masters 1000 del año

Sinner, en cambio, ha demostrado en los años anteriores que domina tanto el escenario como las hojas otoñales del calendario. Su primer título de Masters 1000 del año, tras perderse los cuatro primeros por su sanción a la carta por dopaje y perder ante Alcaraz las finales de Roma y Cincinnati, resultó un paseo militar, demostrando una vez más el abismo que les separa a él y a su némesis de El Palmar del resto de raquetas del circuito.

Felix Auger-Aliassime, durante la final del Masters 1000 de París contra Jannik Sinner. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

En la final de este domingo ante Auger-Aliassime, demostró su buen estado de forma, ágil y rápido de piernas, y exhibió sus progresos en la ampliación y variedad de su catálogo de golpes, un punto débil con respecto al creativo Alcaraz. Solo le cedió al canadiense cuatro puntos al servicio en un primer set que dejó pronto encarrilado, apuntándose al 'break' el juego inaugural del partido.

Auger-Aliassime, cuyo desempeño en París le deja con pie y medio en las ATP Finals (Sinner, Alcaraz, Zverev, Djokovic, Shelton, Fritz y De Miñaur tienen su plaza ya asegurada), jugó una final notable, poco o nada que reprocharse, especialmente en un segundo set resuelto en el 'tie break' (7-4), pero no le alcanzó con el poderío de su derecha para derrocar al tótem italiano.