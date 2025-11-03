Arroyo, Torrecillas y Rena empatan en cabeza en la Tercera extremeña de fútbol sala

Apasionante panorama competitivo en el grupo extremeño de Tercera División de fútbol sala. Completada ya una cuarta parte del calendario, la igualdad en la zona alta es muy llamativa: apenas hay distancias entre los seis primeros clasificados. En el partido más interesante de la octava jornada, el vigente campeón Granja derrotó 5-4 al Arroyo, que llegaba a este partido ocupando en solitario el liderato. Por otro lado, apunta a equipo revelación el Torrecillas. Este pasado fin de semana amplió su racha derrotando a domicilio 3-7 al Cáceres Universidad. En la zona baja, el Casar logró su primera victoria de la temporada, superando 2-1 al Ciudad de Almendralejo. Y la última plaza es para el Badajoz, que no ha ganado todavía, tras perder 4-1 en su visita a Salvatierra de los Barros.

Uno de los partidos de esta jornada no llegó a terminar. Fue suspendido antes del final el duelo que enfrentaba a Castañar de Ibor y Jarandilla de la Vera.

Por otro lado, victoria local en el duelo más atractivo de la jornada: Granja 5-Arroyo Ferroluz 4. En un igualado y competido partido marcaron los goles locales D. Promo Jr, A. Sánchez, Juanmi, J. Parra y Porriño, y los tantos visitantes Suko y Andrés, en dos ocasiones cada uno.

En otro enfrentamiento entre rivales de la zona alta de la tabla, Bambatam Rena 5-Colegio San José 3. Israel 2, Juan, Hugo y Abel marcaron por el equipo renero, mientras que Alberto, Sergio y Markino lo hicieron por el cacereño. Con este marcador intercambian su puesto en la tabla, siendo Rena tercero y San José cuarto. Además, sigue la gran temporada del equipo de Torrecillas de la Tiesa. Esta jornada ganó al Cáceres Uex por 3-7. Pablo 2 y Cristian fueron los goleadores locales y Maikel 2, Roberto 2, Miguel Ángel 2 y Álex los visitantes. Una decena de goles se anotaron también en el Villagarcía 6-Burguillos 4, un resultado que iguala en la tabla a los dos equipos en su lucha por evitar los puestos de peligro.

Reacciona Navalmoral

Por otro lado, el Fex Multiseguros Navalmoral consigue su mejor racha en lo que va de liga con tres triunfos seguidos. En el derbi del Campo Arañuelo ganó 2-3 en Talayuela al Buhersa Fyerpa. Ousama marcó los dos goles locales en sendas ventajas en el marcador. Carlos y Sergio empataron dos veces para el equipo moralo, que terminó ganando con gol de Sete en el tramo final. Además, estrenó su casillero de victorias el club de Casar de Cáceres al ganar 2-1 al Ciudad de Almendralejo. Goles de Alberto y Víctor Colo en el equipo ganador y de Sergio en el perdedor.

Y no levanta cabeza el Badajoz GV Energía ACV tras volver a perder, en esta ocasión 4-1 en su visita al Alfar Salvatierra. Además, el Badajoz sufrió cuatro expulsiones.

CLASIFICACIÓN DEL GRUPO 23 DE LA TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

Tras estos marcadores triple empate al frente de la clasificación sumando 18 puntos Arroyo, Torrecillas y Rena; 16 tienen San José y Rena y 15 Jarandilla que tiene un partido menos. Almendralejo 12 puntos, Navalmoral 11 y Castañar 10 también con un partido pendiente de contabilizar. Salvatierra suma 9, con 8 aparecen empatados Talayuela, Villagarcía y Burguillos. Tres últimas plazas para Casar y Cáceres con 5 puntos y Badajoz con 2.

En la próxima jornada Arroyo Ferroluz recibe al Bambatam Rena, Cáceres Universidad viaja a Castañar de Ibor y el Colegio San José recibe al Alfar Salvatierra.