BB Baloncesto Badajoz y Vítaly La Mar BCBadajoz UEX continúan colíderes de Primera Nacional

En la cuarta jornada de la Primera Nacional masculina de baloncesto, BB Baloncesto Badajoz y Vítaly La Mar BCBadajoz UEX lograron la victoria frente a Electromercantil CB Plasencia y CBA Spain para mantenerse colíderes de la clasificación. Por su parte, Finca Sagrado Cáceres y Escayolas Paco ADC Baloncesto vencieron al Politécnica UEX SM Basket y Verde y Sostenible Mérida para mantenerse en la parte alta de la tabla. Finalmente, Maven Premium Guadalupe perdió en su visita a Graginsa U.B.A. Almendralejo.

En la Liga Ribésalat, su equivalente en Primera Nacional femenina, MF Renovables Al-Qázeres y Toyota Novomotor San Antonio superiores con autoridad a Basket Cervantes Ciudad Real en los partidos correspondientes a las jornadas 2 y 10.

Primera Nacional masculina

Finca Sagrado Cáceres 84, Politécnica UEX SM Basket 75

El Finca Sagrado Cáceres logró una trabajada victoria ante la Politécnica UEX SM Basket. Tras un inicio igualado, los locales tomaron ventaja en el segundo cuarto gracias a su buena defensa. En la reanudación mantuvieron el control del marcador, resistiendo la reacción final de los visitantes y logrando así cerrar un triunfo merecido ante su afición. El mejor de los locales fue Saúl Casas con 23 puntos, 11 rebotes y 30 de valoración, mientras que en los visitantes destacó Jorge Romero con 20 puntos, 8 rebotes y 21 de valoración.

BB Baloncesto Badajoz 85, Electromercantil CB Plasencia 62

El BB Baloncesto Badajoz sumó una contundente victoria ante el Electromercantil CB Plasencia, en un encuentro que fue de menos a más para los pacenses. Tras un primer cuarto equilibrado, los locales empezaron a marcar diferencias antes del descanso. En la segunda mitad, el BB Baloncesto Badajoz mantuvo su dominio con un juego sólido y efectivo, consolidando un triunfo convincente. El mejor de los pacenses fue José Luis Marcos con 25 puntos, 16 rebotes y 43 de valoración, mientras que en los placentinos destacó Daniel García con 24 puntos, 4 rebotes y 18 de valoración.

El UBA Almendralejo, con sus aficionados. / UBA Almendralejo

Graginsa UBA Almendralejo 66, Maven Premium Guadalupe 60

El Graginsa U.B.A. Almendralejo se impuso al Maven Premium Guadalupe en un partido muy disputado. Los locales comenzaron firmes y lograron abrir brecha antes del descanso. Aunque el tercer cuarto se mantuvo equilibrado, el Guadalupe reaccionó en el tramo final, pero el Almendralejo supo mantener la calma y asegurar una victoria trabajada ante su afición. El mejor de los locales fue Carlos García con 13 puntos, 6 rebotes y 14 de valoración, mientras que en los visitantes destacó Raúl Montesinos con 17 puntos, 12 rebotes y 23 de valoración.

Escayolas Paco ADC Baloncesto 89, Verde y sostenible Mérida Masculino 56

Escayolas Paco ADC Baloncesto firmó una clara victoria ante Verde y Sostenible Mérida Masculino, mostrando un dominio absoluto desde el inicio. Con un primer cuarto demoledor, los locales marcaron el rumbo del encuentro. Tras el descanso, el ADC volvió a imponer su ritmo, cerrando un partido completo en el que destacó su intensidad defensiva y su fluidez ofensiva. El mejor jugador cacereño fue Daniel Cambero con 20 puntos, 7 rebotes y 22 de valoración, mientras que en los emeritenses destacó Diego Durán con 14 puntos, 10 rebotes y 20 de valoración.

Vítaly La Mar BCBadajoz UEX 73, CBA Spain 69

El Vítaly La Mar BCBadajoz UEX logró una ajustada victoria ante el CBA Spain en el derbi pacense. Tras un primer cuarto con ligera ventaja visitante, los locales respondieron e intercambiaron el parcial, yéndose empate al descanso. Tras el paso por vestuarios, BCB tomó el control en la segunda mitad, gracias a la intensidad defensiva y el acierto en los momentos decisivos, lo que permitióa los locales cerrar un triunfo muy trabajado ante un rival exigente. El mejor jugador del BCB fue Javier Nielsen con 13 puntos, 8 rebotes y 17 de valoración, mientras que en CBA el más destacado fue Babacar Ndour con 16 puntos, 6 rebotes y 17 de valoración.

MF Renovables Al-Qázeres. / CB AL-QÁZERES

Liga Ribésalat

MF Renovables Al-Qázeres 67, Basket Cervantes Ciudad Real 35

El MF Renovables Al-Qázeres dominó de principio a fin y se llevó una clara victoria ante el Basket Cervantes Ciudad Real. El conjunto local marcó el ritmo desde el inicio y amplió su ventaja antes del descanso, mostrando una gran intensidad en ambos lados de la pista. Tras el paso por vestuarios, las extremeñas sentenciaron el encuentro con un contundente tercer cuarto y manteniendo el control hasta el final. La mejor jugadora de las locales fue Laura Moro con 10 puntos, 9 rebotes y 16 de valoración, mientras que en las ciudadrealeñas destacó Silvia Bordel con 9 puntos, 6 rebotes y 11 de valoración.

Toyota Novomotor San Antonio 58, Basket Cervantes Ciudad Real 42

El Toyota Novomotor San Antonio se impuso al Basket Cervantes Ciudad Realen un partido marcado por su solidez defensiva y el control del ritmo de juego. Tras un primer cuarto igualado, las locales rompieron el encuentro en el segundo parcialgracias a su acierto ofensivo y una defensa intensa que dejó sin respuesta al rival. En la segunda mitad, el intercambio de canastas mantuvo la ventaja, permitiendo al San Antonio asegurar una victoria trabajada y convincente ante su afición. La mejor de las cacereñas fue Noelia Pariente con 17 puntos, 14 rebotes y 21 de valoración, mientras que en las visitantes destacó Silvia Bordel con 13 puntos, 8 rebotes y 14 de valoración.