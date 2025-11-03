Entradas limitadas para el partido del Cacereño en el feudo del Real Madrid Castilla

El Cacereño informa a sus aficionados de que el Real Madrid enviará un número limitado de entradas para el encuentro ante el Castilla, que se disputará el sábado 15 de noviembre a las 14.00 horas en el estadio Alfredo Di Stéfano. Antes de ese partido, el CPC recibirá este domingo al Real Avilés Industrial en el Príncipe Felipe, un duelo en el que tratará de redimirse de la derrota sufrida ante la Ponferradina (2-0), donde el conjunto verde, según palabras de su entrenador, Julio Cobos, pecó "un poco de inmadurez".

Debido a la disponibilidad reducida, las entradas se sortearán entre los abonados del club que se inscriban correctamente. El precio será de 19 euros (niños incluidos).

Los interesados deberán apuntarse presentando su carnet de abonado en la tienda oficial del Cacereño, en la calle Santa Joaquina de Vedruna. Aquellos que no residan en Cáceres podrán hacerlo enviando un correo electrónico a contacto@cpcacereno.com.

El plazo de inscripción comenzará este martes día 4 y finalizará el siguiente martes, el 11, a las 20.00 horas. Tras el sorteo, el club publicará la lista de aficionados premiados, que podrán recoger sus entradas hasta el jueves a las 20:00 horas. Las entradas no retiradas en ese plazo se reasignarán a otros abonados inscritos.

El Cacereño recuerda que no habrá venta en la Ciudad Real Madrid y pide a los seguidores sin entrada que no se desplacen al recinto el día del partido.