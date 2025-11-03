El extremeño Ángel Santos, campeón GTX en Supercars

Espectacular fin de semana del equipo Chefo Sport by PetroGold en Jerez, último meeting puntuable para Supercars España. La dupla formada por el extremeño Ángel Santos y Alejandro Iribas se proclamó campeona de GTX con su Ligier JS2R.

La pareja llegaba a seis puntos del liderato, ostentado por Alfonso Colomina y Alba Vázquez (McLaren 570S GT4). La lucha por el título se convirtió en un duelo Ligier vs. McLaren.

Carrera 1

Tras intensas lluvias nocturnas, el asfalto estaba encharcado. Por estrategia, todos los equipos montaron neumáticos de seco para evitar paradas cuando la pista se secara, lo que complicó la salida y la primera parte de la prueba.

Santos partió cuarto en GTX y se mantuvo en el grupo de cabeza, peleando por posiciones y por mantener el coche en pista. Al abrirse la ventana de cambio de piloto, vio a un rival atrapado en la grava de la curva Ángel Nieto y avisó a su ingeniero para entrar en boxes antes de que saliera el safety car -cuando se prohíben las paradas-. Solo Santos y otro equipo lo hicieron, ganando una ventaja decisiva.

Alejandro Iribas tomó el volante y completó un stint consistente que les llevó a la victoria en GTX y al segundo puesto absoluto. Con este resultado, se colocaron líderes por delante del McLaren, a falta de una sola carrera.

Carrera 2

Alejandro Iribas arrancó quinto en GTX. Había que ser muy frío: el título estaba cerca, pero cualquier error podía costarlo, máxime con 10 segundos extra de hándicap en el cambio de piloto por la victoria previa.

Iribas realizó un stint sólido, pero la parada adicional y el pelotón compacto les relegaron justo detrás de Colomina y su McLaren. Se desató entonces una intensa batalla. Santos y Colomina protagonizaron un duelo rueda con rueda durante varias vueltas, con neumáticos muy degradados. Colomina defendió con maestría; Santos presionó sin descanso. En la última vuelta, en la mítica zona de Nieto y Peluqui, el extremeño superó limpiamente al McLaren y cruzó la meta en quinta posición, suficiente para coronarse campeones de GTX de Supercars España 2025.

El Ligier de Santos e Ibiras, en acción. / DUARTE MANHITA

Feliz

«Todo el equipo recordaremos estos días con mucho cariño. Ha sido una temporada muy intensa, con mucho trabajo y esfuerzo de todos que han dado sus frutos. Felicito al equipo por su forma de trabajar; me siento muy orgulloso. Mención especial a Nico Abella, que está madurando el proyecto. Como siempre, agradezco a mis patrocinadores su confianza», declaró Santos.

Suma dos títulos nacionales en 2025 en disciplinas tan distintas como circuitos (Supercars España) y regularidad (Eco Rallyes). Aún le restan dos citas esta temporada: el Eco Rallye Castilla-La Mancha Ciudad de Toledo (prueba de inscripción al Campeonato de España de Energías Alternativas), junto a su copiloto Mario Osma y el Toyota de Kobe Motor; y la última prueba del Iberian Supercars en Estoril, donde luchará por el podio final.