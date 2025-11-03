El Gévora vuelve a tirar de épica para seguir sumando

El Gévora mantiene su afición a la épica. El cuadro pedáneo sumó su cuarto encuentro consecutivo sin perder tras empatar a dos en el Municipal ante todo un Azuaga después de que Jesús Liberal igualara la contienda en los instantes finales del choque. Los pedáneos comenzaron ganando, vieron como el cuadro rojiblanco remontaba el partido y acabarían sumando un punto tras el gol del ex del Pueblonuevo.

El partido comenzó con respeto por parte de ambos equipos mientras se tanteaban para tratar de encontrar las debilidades y poder hacerse daño. En esas, el primero en golpear iba a ser el Gévora. Corría el minuto 29 de partido cuando Josito recibía el cuero entre los dos centrales del Azuaga y enfilaba la meta rival sin que ninguno de los dos pudiera alcanzarle. Al pisar área, el futbolista del Gévora definía cruzado y ponía el 1-0 en el electrónico del feudo verdinegro.

El gol a favor dio ventaja a los pedáneos hasta que en el minuto 60 Vera confirmaba la mejoría del Azuaga en el encuentro. El atacante rojiblanco recibía un balón aéreo desde la defensa, controlaba el esférico y soltaba un zapatazo que dejaba sin opciones a Fran Fernández, que solo se pudo limitar a ver como el esférico entraba en su portería.

Los de la Campiña Sur olieron la sangre y se fueron a por el partido. Cuando la contienda se encaminaba a su recta final, Konaté ponía en ventaja al Azuaga tras cabecear en el corazón del área y sin demasiada oposición un centro de Juanpe desde el perfil zurdo.

Cuando todo parecía indicar que el Gévora sufriría su primera derrota en casa, Liberal recibió el cuero cerca de la banda, trazó la diagonal y conectó un golpeó que superó a Jaime Durán y se convirtió en el empate a dos cuando el reloj del colegiado estaba cerca de decretar el final.

Con este empate, el Gévora mantiene su racha de cuatro partidos invicto y se sitúa en la undécima posición de la tabla con 11 puntos. Los pedáneos se desplazarán la próxima semana hasta Santa Amalia.