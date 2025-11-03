El Mérida sumó más que tres puntos en Guadalajara

La victoria del Mérida el sábado ante el Guadalajara (0-2) ha supuesto que el equipo de Fran Beltrán consiga algo más que los tres puntos en liza. En primer lugar, a nivel clasificatorio los emeritenses salen por primera vez de la zona de descenso, ubicándose en la décima posición, aunque se mantiene la distancia que ya tenía de cuatro de desventaja sobre los puestos de playoff de ascenso. Desde el punto de vista estadístico, son los primeros puntos que consigue a domicilio, pues todavía no había estrenado ese casillero.

Y en la parte anímica, se refuerza a un equipo que venía de dar una mala imagen en Navalcarnero en Copa del Rey y que de esta forma consigue enganchar tres jornadas consecutivas sin perder, obteniendo un bagaje de diez sobre los últimos 15 puntos, aunque «deberían ser nueve de nueve, porque el día de la Ponferradina deberíamos haber ganado», se quejaba el técnico emeritense al final del encuentro en el Pedro Escartín, donde el equipo se vio con un futbolista menos toda la segunda parte por la expulsión de Javi Lancho: «Espero que la expulsión de hoy haya sido clarísima, que no deje lugar a dudas, porque en los últimos siete días salimos muy a perder con las decisiones de los árbitros», insistía Fran Beltrán.

Fran Beltrán, entrenador del Mérida / AD Mérida

La acción de Lancho supuso que se viera claramente dos partidos en uno, que el preparador resumía indicando que «en once contra once, fue un partido equilibrado en el que nosotros estábamos teniendo más acierto: Adri hizo buenas paradas y de las que tuvimos marcamos dos. Eso es lo que decanta el resultado hasta que se juega once contra diez, porque entonces empieza otro partido y, con ventaja en el marcador, lo hemos jugado muy bien».

De esta forma, el Mérida conseguía «una victoria de equipo», pues según su entrenador, se consiguió «gracias al esfuerzo y la capacidad de los jugadores, a esa alma que describe muy bien lo que ha sido el equipo hoy. Con diez hemos sufrido muy poco e incluso la acción más clara la hemos tenido nosotros para poner el cero a tres».

Una vez conseguido el triunfo, «es importante porque no habíamos puntuado fuera de casa, estábamos diciendo que había que dar con la tecla para ser más competitivos y desde el primer momento hemos conseguimos serlo. La implicación del equipo nos da una victoria que es importante, como lo son todas en esta liga».

Mirando ya al Castilla

De cara al domingo, en el que el Mérida recibe la visita del Real Madrid Castilla a partir de las 12.00 horas, no estarán disponibles Javi Lancho por su expulsión ni Víctor Corral, que vio la quinta amarilla. En el caso de Corral, que claramente la provocó, explicó su entrenador que sufre una pubalgia que no le iba a permitir estar en el siguiente partido.

Por otro lado, el club presentará su tercera equipación este martes en la Plaza de España (17.00 horas). Estaba previsto que se utilizara en el partido de Copa del Rey, pero por coincidencia con el color del Navalcarnero se hace la puesta de largo una semana después. Esta nueva indumentaria pretende ser un homenaje por el 30 aniversario del primer ascenso a Primera División, teniendo cierta similitud con aquella que lució en Ipurúa de color rojo el día que consiguió la celebrada hazaña.