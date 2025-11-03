"Necesitábamos ganar", reconoce Carbajal tras el triunfo del Cáceres en Jaén

Jacinto Carbajal, entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, se mostró satisfecho tras la victoria de su equipo en un "sitio fantástico" como el Olivo Arena. 61-78 fue el resultado final ante el Jaén Paraíso Interior CB, cortando así una racha de cuatro derrotas consecutivas. "No había tenido ocasión de venir a este pabellón es un sitio que da gusto jugar, hay una buena afición", comentó de inicio.

Carbajal reconoció que ambos equipos venían con rachas negativas "con más derrotas que victorias", lo que se reflejó en "muchos errores parciales de uno y otro" a lo largo del partido. Sin embargo, el técnico del conjunto cacereño consideró que finalmente "nosotros hemos sido un poquito más regulares" y eso fue determinante.

El rebote y los triples

Entre los factores clave de la victoria, destacó el "dominio del rebote", así como "el acierto sobre todo en la primera parte del tiro de tres". También valoró positivamente la "buena salida en el tercer cuarto" que les permitió "romper el partido y irnos a 15" puntos de ventaja.

"El último yo creo que ha sido un poquito de desgaste por ambas partes", apuntó el entrenador, quien subrayó la importancia de este triunfo después de una "semana muy dura con tres derrotas". "Necesitábamos ganar", afirmó.

Carbajal confía en que esta victoria permita "trabajar un poquito más tranquilos" y que el equipo "siga creciendo" para salir del "bajón un poquito de confianza" que tenían.

La próxima cita será el próximo sábado ante el Biele ISB (Multiusos, 19.00 horas), un rival que ha empezado muy bien con cuatro partidos ganados y uno perdido.