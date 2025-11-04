El Liverpool de los 500 millones de euros mide su crisis frente al Real Madrid

La inversión realizada y el recorrido reciente sugerían dinastía. Mustio el Manchester City de Pep Guardiola, históricamente reñido con la púrpura el Arsenal de Mikel Arteta, inconsistente por naturaleza el Chelsea de Enzo Maresca, el camino hacia una gloria contundente y duradera parecía expedito para el Liverpool de Arne Slot. Conquistó con claridad la pasada Premier League y los casi 500 millones de euros invertidos en verano predecían una tiranía nacional, una fuerza de choque difícilmente contrarrestable en Europa para los PSG, Real Madrid, Barça o Bayern. Y, sin embargo...

Llegados al amanecer de noviembre, el Liverpool está ya a siete puntos del liderato en la Premier League, gobernada sin vacilaciones por el Arsenal. En Champions, el Galatasaray provocó por sorpresa su descarrilamiento en la segunda jornada. Zarandeos que se van sumando a una temporada que arrancó para los 'reds' con la derrota en la Community Shield frente al Crystal Palace, el mismo equipo que hace una semana le apeó de la Copa de la Liga con un sonrojante 0-3 en Anfield.

El entrenador del Liverpool Arne Slot convsersa con su equipo durante el entrenamiento de este lunes. / ADAM VAUGHAN / EFE

Primero el Madrid, después el City

No, las cosas no van bien para el faraónico proyecto del Liverpool, provocando que el puesto de Arne Slot como entrenador empiece a estar discutido pese a haber ganado la última Premier. "Lo bueno es que ganamos el sábado y ya era hora de que ganáramos de nuevo. Le pido a la afición que venga a ayudarnos, Anfield siempre es importante", decía ayer el técnico neerlandés, en la víspera de recibir al Real Madrid y en una semana clave que culminará el domingo visitando al Manchester City.

La dirigencia 'red' puso en sus manos la mayor inversión bruta jamás realizada en un solo mercado en la historia del fútbol, cercana a los 500 millones de euros. Pagó el Liverpool 125 millones de euros por la gran joya que ofrecía el mercado, Florian Wirtz. Desembolsó 145, el fichaje más caro de la historia de la Premier League, por el ariete Alex Isak. Renovó sus laterales pagando 40 'kilos' por el diestro Jeremie Frimpong y 47 por el zurdo Milos Kerkez. El delantero Hugo Ekitiké (95) y el jovencísimo central Giovanni Leoni (31), ahora lesionado de gravedad, completaron la borrachera de millones.

Isak y Wirtz no carburan

Consumido el primer cuarto de temporada, las dos grandes estrellas del mercado del Liverpool permanecen apagadas. Wirtz todavía no ha marcado e Isak suma un solo gol entre todas las competiciones, sin que Slot encuentre la manera de encajar a todas las piezas en su equipo. De hecho, el mediapunta alemán ha perdido ya la titularidad, siendo suplente el sábado en la victoria contra el Aston Villa (2-0) que rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas en la Premier.

"No es fácil para los nuevos, porque llegan a un nuevo equipo, con un nuevo entrenador, con un estilo de juego diferente. No es fácil llegar y hacerlo todo bien. Lleva tiempo. No puedes llegar y el primer día hacerlo todo perfecto. Están haciendo un gran trabajo y lo veremos en los siguientes meses", les excusaba ayer el mediocentro Ryan Gravenberch.

Ni siquiera una leyenda histórica como Mo Salah escapa a las críticas por el pobre rendimiento del equipo. Tampoco jugadores importantes en los últimos cursos como Dominik Szoboszlai o un Ibrahima Konaté al que el Real Madrid desearía incorporar el próximo verano con la carta de libertad. La ausencia por lesión de Alisson, que al igual que Isak y Frimpong no jugará contra el Real Madrid, tampoco está ayudando a Slot a construir el bloque dominante que se podía esperar, pese a las bajas veraniegas.

Los jugadores del Liverpool Virgil van Dijk (centro) y Andrew Robertson (d) llevan homenajes florales en el funeral del fallecido jugador portugués Diogo Jota y su hermano André Silva. / ESTELA SILVA / EFE

El duelo por Diogo Jota

En verano, vio partir a Trent Alexander-Arnold hacia el Real Madrid y accedió al deseo de Luis Díaz de ser traspasado al Bayern. Dos bajas sensibles en lo deportivo, pero incomparables con la herida generada por el trágico fallecimiento de Diogo Jota. Un drama que tiene afección en lo técnico-táctico, claro, pero principalmente en el aspecto emocional, por cuanto supone la muerte de un joven compañero de 28 años. No es posible ni justo analizar el rendimiento deportivo de este grupo de jugadores sin valorar un trauma colectivo de esa dimensión.

"Deberíamos ser más comprensivos con la forma en que criticamos al Liverpool. Sí, ahora mismo no están jugando bien, pero no olvidemos lo que pasó en verano. Algo así te afecta emocionalmente, te deja huella. Cuando uno mira a Salah ahora mismo, que era muy muy cercano a Jota, parece una sombra de sí mismo", analizaba hace poco el exfutbolista John Obi Mikel, que fue compañero del genio egipcio en el Chelsea.