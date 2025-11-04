La Isla, un tesoro para el Coria

El Coria vive uno de los mejores inicios de temporada en los últimos años. Tras nueve jornadas disputadas en el Grupo quinto de Segunda Federación, el conjunto cauriense se ha situado en tercera posición, en zona destacada y con méritos que hablan de solidez, competitividad y confianza. Su última victoria, una remontada trabajada ante el Real Madrid C en el estadio de La Isla, ha reforzado todavía más la sensación de que el equipo está preparado para «competir con cualquiera», como señaló su entrenador, Rai Rosa, tras el encuentro.

El técnico valoró muy positivamente el triunfo, al que calificó como «muy necesario y muy importante», especialmente teniendo en cuenta que el equipo afronta ahora una semana sin competición. Hayq ue recordar que el Coria no jugará ante el Orihuela este fin de semana porque los alicantinos juegan la final de la Copa Federación y ese partido se pospone al miércoles 16 de noviembre. «Vernos ahí arriba cuando reanudemos la liga será muy importante. Es una victoria que nos refuerza mucho, porque remontar en casa ante un rival de tanto nivel no es fácil. Hay que estar orgullosos de todos y cada uno», explicaba Rai.

La gestión del partido y los cambios fueron claves. «Los cambios nos han aportado muchísimo. Cuando nos pusimos 2-1 decidimos pasar a línea de cinco para cerrar por dentro, donde ellos se mueven muy bien. Los últimos 10-15 minutos hemos sabido parar el partido y defenderlo con madurez», valoraba el técnico.

El conjunto cauriense se mantiene imbatible en casa. La Isla ha recuperado su condición de plaza complicada: el Coria es uno de los mejores locales del grupo y uno de los equipos menos goleados, con solo ocho tantos en contra en estas nueve jornadas. «Sabemos que algún día llegará una derrota, pero tenemos muy interiorizado que el equipo que quiera ganar aquí le va a costar mucho».

Ahora, con una semana de descanso, el plan pasa por combinar entrenamiento y desconexión. «Hay entrenos hasta el miércoles y les daremos tres o cuatro días libres. Se lo han ganado. Después, volveremos para preparar tres partidos en una semana, donde necesitaremos a todos», reflexiona el míster..

Rai Rosa asume el presente con ambición, pero también con mesura: «Esto acaba de empezar; queda un mundo. Pero hay que disfrutar el momento».