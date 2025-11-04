El Mérida lucirá este domingo una camiseta llena de nostalgia

En un sencillo acto, pero lleno de simbología y de historia romana, el Mérida ha presentado su tercera equipación. Debido a la lluvia, el patio del Ayuntamiento de Mérida ha sido el emplazamiento donde se ha llevado a cabo, aunque la intención era que hubiera sido en la Plaza de España, donde los aficionados romanos se congregan para celebrar los éxitos de su equipo.

La nueva zamarra pretende homenajear a aquella que llevó el CP Mérida hace 30 años en Ipurúa cuando consiguió la gesta de ascender por primera vez a Primera División. Por este motivo lleva un bordado en oro que hace referencia a dicha fecha y los colores coinciden con aquella, ya que es roja, con el cuello negro, el pantalón que le acompaña también es negro con los motivos en blanco y las medias negras con dos rayas horizontales en rojo a juego con el cuello.

Crescencio Cuéllar, protagonista

Los modelos para presentar la nueva indumentaria han sido los dos primeros capitanes de la actual plantilla, Pipe y Raúl Beneit, además del protagonista de aquel encuentro, pues suyo fue el gol que rubricó el ascenso, Crescencio Cuéllar.

El director general del club, Alejandro Pérez, además de las gracias al ayuntamiento y a los patrocinadores, también lo hacía a nivel particular al propio Cuéllar y a Tarriño, histórico utillero del club, «por ayudarnos en el rediseño de la camiseta», así como a Pepe Fouto, presidente por entonces y actual presidente de honor de la entidad, por estar presente en el acto. También a los seguidores que se habían acercado porque «esta camiseta es de todos los aficionados». Explicaba el directivo que, con motivo del 30 aniversario del ascenso, «desde principio de año hemos tenido la ilusión de hacer un homenaje a nuestra historia y a nuestros aficionados». Por este motivo, indicaba que «queríamos que los jóvenes de la ciudad pudieran tener la camiseta del ascenso del Mérida a Primera División 30 años después».

Por su parte, el propio Cuéllar también tuvo unas palabras en las que daba las gracias al club «por haberme dado la oportunidad de enseñar esta camiseta, porque ha sido muy importante para nosotros. Yo tuve la suerte de haber metido aquel gol, pero fue un trabajo de todos y para mí es un honor estar aquí».

La previsión era que el estreno de la nueva indumentaria hubiera sido en la eliminatoria copera que se disputó el pasado miércoles, pero al coincidir los colores con los del Navalcarnero, se estrenará este domingo (12.00 horas) en el Romano José Fouto, en el encuentro liguero ante el Real Madrid Castilla.