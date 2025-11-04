El Sport Extremadura se prepara para su cita con la historia

A horas de medirse a todo un Alhama El Pozo en la tercera ronda de la Copa de la Reina, la palabra que más se repite en el seno del Sport Extremadura es ‘ilusión’. La entidad pacense afronta este miércoles (IDM El Vivero, 19.00) el que probablemente sea el choque más trascendente de sus cinco años de historia. Tras eliminar al Cacereño en la primera ronda y al Rayo Vallecano en la segunda, las verdinegras recibieron el premio de medirse a un club de Liga F, con el que tratarán de pelear de tú a tú para lograr el billete a la siguiente ronda de la competición.

Si hay algún momento idóneo para recibir a un equipo dos categorías superior, sin duda es este. El Sport Extremadura se encuentra en un soberbio estado de forma tras sumar siete victorias (seis de ellas de manera consecutiva) en las ocho jornadas disputadas hasta la fecha en el Grupo 3 de Segunda Federación Femenina.

En su último compromiso, las futbolistas que dirige Juan Carlos Antúnez sumaron una nueva goleada tras imponerse con contundencia al Unión Viera por 5-1. A pesar de que el choque comenzó accidentado para las verdinegras después de que su rival se adelantara, un gol antes del descanso y los cambios en el sistema propiciaron que la segunda parte fuera un recital verdinegro, que sirvió para afianzarse una jornada más en la primera posición de la tabla clasificatoria con una ventaja de cuatro puntos respecto al Córdoba, que se sitúa en la segunda plaza.

El buen momento del Sport contrasta con el del Alhama. Las murcianas, recién ascendidas a la máxima categoría del futbol femenino nacional, se ubican en la duodécima posición de la clasificación con nueve puntos, a cuatro de los puestos de descenso. El equipo en el que militan viejas conocidas del fútbol pacense como Estefa Lima, Mariana o Belén Martínez comenzó la temporada ante el todopoderoso Barça, que no tuvo piedad y se impuso por 8-0. Superado el shock inicial, encadenaron dos empates consecutivos antes de sufrir una nueva goleada, esta vez por 0-4 ante el Costa Adeje Tenerife. A pesar de ello, dos victorias consecutivas, ante DUX Logroño y Deportivo de La Coruña, sirvieron para encauzar el ritmo.

El momento actual vuelve a ser algo inestable. El cuadro que dirige Jovi García acumula tres encuentros consecutivos sin ganar, lo que provocará que las murcianas usen la Copa como un método para recuperar sensaciones y ganar confianza de cara a la liga.

Un «regalo» en forma de Copa

En la previa del encuentro, Juan Carlos Antúnez y Espe Cuello, capitana de las verdinegras, han atendido a los medios de comunicación y han valorado la cita copera de este miércoles.

Antúnez ha calificado la competición como «un regalo» después de que el Sport se metiera por ser el mejor equipo de la pasada edición de Tercera Federación y ha comentado que sus jugadoras se encuentran «con muchas ganas e ilusión» y que no espera que haya «factor sorpresa».

«El Alhama es un equipo acostumbrado a este tipo de eliminatorias. Varias de sus jugadoras han jugado en Badajoz, han entrenado conmigo y nos conocemos bien. Va a ser un partido disputado pero tenemos el convencimiento de que podemos eliminarlas», expresó el preparador verdinegro.

Espe Cuello por su parte, confesó que el equipo está «tranquilo pero emocionado por la cita» y aseguró que el vestuario «está convencido de que podemos ganar».

«Vamos a ir a por la victoria. Estamos todas muy unidas y echaremos toda la carne en el asador para poder pasar a la siguiente ronda. A nivel físico se pueden notar las dos categorías, pero nosotras tenemos una muy buena preparación. Sabemos que tienen más posibilidades, pero nosotras jugaremos nuestras armas», concluyó.