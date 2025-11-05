Extremadura da una lista para preparar la Copa de las Regiones

La Federación Extremeña de Fútbol ofreció una lista de jugadores convocados para preparar la primera fase de la Copa de las Regiones, que disputará del 28 al 30 de este mes en Zaragoza ante Aragón y Canarias. Antes, el próximo 11 en Don Álvaro, el grupo escogido por José González ‘Gus’ entrenará con vistas a la cita.

La relación la conforman futbolistas del grupo 14 de Tercera Federación, siendo los más representados con tres el Villanovense (los medios Reverte y Poti y el delantero Piti), el Santa Amalia (los defensas Manu y Carlos y el mediocampista Cano), el Cabeza del Buey (los centrocampistas Johan Cadavid y Sako y el atacante Mina) y el Jaraíz (los defensas Pedroso y David Elena y el medio Taly).

Mientras, con dos aparecen Azuaga(los centrocampistas Juanpe y Konaté) y Puebla (el delantero Manu Soltero y el defensa Adri Leo). La relación la completan el portero Fran Fernández (Gévora), el delantero Chema Chávez (Jerez), el portero Paco (Villafranca), el defensa Jesús Sánchez (Badajoz), el centrocampista Javi Gil (Don Benito) y el delantero Pablo Guerrero (Llerenense).