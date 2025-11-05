Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Extremadura da una lista para preparar la Copa de las Regiones

Los futbolistas entrenarán en Don Álvaro el próximo martes

Selección extremeña de 2023.

Selección extremeña de 2023. / FexF

Pepe Barrado

Redacción

Navalmoral de la Mata / Cáceres

La Federación Extremeña de Fútbol ofreció una lista de jugadores convocados para preparar la primera fase de la Copa de las Regiones, que disputará del 28 al 30 de este mes en Zaragoza ante Aragón y Canarias. Antes, el próximo 11 en Don Álvaro, el grupo escogido por José González ‘Gus’ entrenará con vistas a la cita.

La relación la conforman futbolistas del grupo 14 de Tercera Federación, siendo los más representados con tres el Villanovense (los medios Reverte y Poti y el delantero Piti), el Santa Amalia (los defensas Manu y Carlos y el mediocampista Cano), el Cabeza del Buey (los centrocampistas Johan Cadavid y Sako y el atacante Mina) y el Jaraíz (los defensas Pedroso y David Elena y el medio Taly).

Mientras, con dos aparecen Azuaga(los centrocampistas Juanpe y Konaté) y Puebla (el delantero Manu Soltero y el defensa Adri Leo). La relación la completan el portero Fran Fernández (Gévora), el delantero Chema Chávez (Jerez), el portero Paco (Villafranca), el defensa Jesús Sánchez (Badajoz), el centrocampista Javi Gil (Don Benito) y el delantero Pablo Guerrero (Llerenense).

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
  2. Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
  3. Fotogalería | Así se inunda Cáceres
  4. El corazón de la Guardia Civil en Robledillo de Gata: más que uniformes, manos amigas en la Extremadura rural
  5. Fotogalería | Accidente múltiple en Cáceres: cuatro vehículos implicados en un choque en la Ronda Norte
  6. Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
  7. Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie
  8. Comercios de La Madrila temen al nuevo supermercado que está por llegar al local que ocupó 'El País de Ni' y 'Camelot'

Cáceres 2031 forma en Plasencia sobre la experiencia emocional de la alimentación

Cáceres 2031 forma en Plasencia sobre la experiencia emocional de la alimentación

VIDEO | El cantautor extremeño Luis Pastor busca reeditar sus memorias y recitarlas en institutos

VIDEO | El cantautor extremeño Luis Pastor busca reeditar sus memorias y recitarlas en institutos

¿Por qué se inunda la vía de la Estación de Autobuses de Cáceres cada vez que llueve torrencialmente?

¿Por qué se inunda la vía de la Estación de Autobuses de Cáceres cada vez que llueve torrencialmente?

VIDEO | La Ruta de la Plata revindica al Gobierno desde Cáceres la reapertura del corredor del oeste ibérico

VIDEO | La Ruta de la Plata revindica al Gobierno desde Cáceres la reapertura del corredor del oeste ibérico

VIDEO | Calma pese a la tormenta: así ha afectado el temporal en los pueblos de Cáceres

VIDEO | Calma pese a la tormenta: así ha afectado el temporal en los pueblos de Cáceres

Herida la conductora de un patinete eléctrico al chocar con una furgoneta en Mérida

Herida la conductora de un patinete eléctrico al chocar con una furgoneta en Mérida

La Champions, en directo | Brujas - FC Barcelona

La Champions, en directo | Brujas - FC Barcelona
Tracking Pixel Contents