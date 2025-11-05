Fútbol
Frodo y Dieguito serán reconocidos en la IV Gala de los Premios AFE en Madrid
Los jugadores del Extremadura reciben reconocimientos por sus méritos de la pasada temporada
Los jugadores del Extremadura Diego Díaz y Frodo serán distinguidos en la IV Gala de los Premios AFE, organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles, que se celebrará el próximo lunes 10 de noviembre, a las 18.00 horas, en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. La ceremonia se ha consolidado como un acto de referencia en el ámbito futbolístico nacional, en el que se reconoce el esfuerzo y rendimiento de jugadores de distintas categorías.
En el caso de Frodo, el delantero recibirá el premio que lo acredita como máximo goleador de los cinco grupos de Segunda Federación en la pasada temporada, algo que consiguió con el Utebo. Por su parte, Diego Díaz será galardonado como Mejor Jugador del Grupo XIV de Tercera Federación, en reconocimiento a su rendimiento individual, influencia en el juego y aportación decisiva durante el pasado curso.
Ambos futbolistas forman parte de la plantilla del Extremadura en la presente temporada y se han consolidado como piezas claves en el esquema técnico dirigido por Cisqui. Diego Díaz ha tenido una progresión ascendente en las últimas jornadas, aportando varias asistencias que han resultado determinantes en partidos recientes. Frodo, por su parte, suma dos goles en lo que va de competición y, aunque registra una cifra anotadora inferior a la esperada inicialmente, el cuerpo técnico valora positivamente su papel en la punta del ataque, su trabajo táctico y su contribución en la presión y el juego colectivo.
Los dos jugadores estarán presentes en el acto del lunes, donde recogerán sus respectivos reconocimientos en representación del club almendralejense.
